Готується до Геловіна: Гайді Клум у вбранні гарбузового кольору і з пончиками потрапила під приціл папараці

Гайді Клум, якою вважають королевою Геловіна, вже активно готується до містичного свята. Папараці її зазнімкували на вулицях Лос-Анджелеса.

Модель несла в руках чотири коробки з апельсиновими пончиками від Dunkin', які були прикрашені шоколадними "павуками" і одним таким вона ласувала дорогою.

Одягнена Гайді була у костюм гарбузового відтінку, який складався із кроптопа і спідниці з драпуванням. Зверху вона одягла чорну косуху і взула чорні шкіряні чоботи на високих підборах. Через плече у зірки висіла чорна сумка на ланцюжку.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

Родзинкою її образу стали кумедні помаранчево-чорні вушка-обідок.

Аутфіт Гайді доповнила насиченим макіяжем очей і довгим червоним манікюром.

Цікаво, який же образ Гайді Клум обрала для Геловінської вечірки. Те, що він буде приголомшливим, немає сумнівів.

Читайте також: