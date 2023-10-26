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Готується до Геловіна: Гайді Клум у вбранні гарбузового кольору і з пончиками потрапила під приціл папараці

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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Готується до Геловіна: Гайді Клум у вбранні гарбузового кольору і з пончиками потрапила під приціл папараці

Гайді Клум / Фото: Getty Images

50-річна супермодель готується до Геловінської вечірки.

Гайді Клум, якою вважають королевою Геловіна, вже активно готується до містичного свята. Папараці її зазнімкували на вулицях Лос-Анджелеса.

Модель несла в руках чотири коробки з апельсиновими пончиками від Dunkin', які були прикрашені шоколадними "павуками" і одним таким вона ласувала дорогою.

Одягнена Гайді була у костюм гарбузового відтінку, який складався із кроптопа і спідниці з драпуванням. Зверху вона одягла чорну косуху і взула чорні шкіряні чоботи на високих підборах. Через плече у зірки висіла чорна сумка на ланцюжку.

Гайді Клум / © Getty Images
Гайді Клум / Фото: Getty Images

Родзинкою її образу стали кумедні помаранчево-чорні вушка-обідок.

Аутфіт Гайді доповнила насиченим макіяжем очей і довгим червоним манікюром.

Цікаво, який же образ Гайді Клум обрала для Геловінської вечірки. Те, що він буде приголомшливим,  немає сумнівів.

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Дата публікації
Перегляди
1505
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