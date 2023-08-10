Готується до контрнаступу: як Скабєєва вчить українську абетку

А навчальними матеріалом для Скабєєвої став дитячий мультсеріал "Казки від Кро-Кро" від анімаційної Студії "Квартал 95". Кадри декількох епізодів мультфільму спродемонстрували в програмі "60 хвилин" на каналі "Росія 1".

Скандальна ведуча в прямому ефірі старанно повторювала за головним героєм слова "Ї – їжаки", "Б – Байрактар", "Ш – шеврон", "Я – янголи"… Звісно, над вимовою і наголосами пропагандистці ще треба попрацювати, але її прагнення опанувати українську абетку – похвально. Більше того, Скабєєва разом з гостями свого скандального шоу та зомбованими рашаТБ глядачами уважно прослухали з цього ж мультика дитячу пісеньку про Леопарда, який спішить на допомогу українцям і боронить свободу України "від Криму до Сум, від Донбасу до Карпат" – знову ж таки українською мовою!

А от що найбільше обурило Скабєєву – те, що анімаційні персонажі мультика "Крихітка Кро" "…вовсю куют перемогу на украинских экранах, пугают орков и даже заходят в "наш" Крым!" Але ж в Україні навіть маленькі діти знають, чий Крим. Може після трансляції мультика на рашаТБ і росіяни дізнаються правду.

Як Скабєєва вчить українську абетку

Мультсеріал "Казки від Кро-Кро" анімаційна студія "Квартал 95" випустила у вересні минулого року, щоб в доступній формі пояснити дітям, що зараз відбувається в нашій країні. Головний герой – маленький допитливий фантазер крокодильчик Кро-Кро – від початку війни заступив на службу в інформаційному фронті та розповідає малюкам про реалії сьогодення. У формі віршованих казок пояснює малечі, що таке війна, що таке свобода, як треба любити і захищати свою Батьківщину та чому не можна зазіхати на чужу територію. Мультсеріал виходить на телеканалі "ПлюсПлюс" та на YouTube, де можна подивитися всі серії "Казок від Кро-Кро".

Як Скабєєва вчить українську абетку

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