Готується до майбутнього шоу Victoria's Secret: модель Кендіс Свейнпоул похизувалася біцепсами

Дівчина старанно займається у спортзалі, щоб покращити свою фізичну форму.

35-річна південноафриканська топмодель та "ангел" Victoria's Secret – Кендіс Свейнпоул – скоро вийде на подіум у рамках шоу популярного бренду для білизни. Вона вдягне свої "ангельські" крила вже 15 жовтня — саме тоді відбудеться довгоочікуване шоу Victoria's Secret у Нью-Йорку.

Нагадаємо, у 2019 році шоу було скасовано. Серед причин називалося зниження глядацької аудиторії, а також негативна реакція на відсутність інклюзивності бренду та нереалістичних стандартів краси.

Шоу Victoria's Secret / Фото: Getty Images

Тому Кендіс, як і інші моделі, зараз багато часу проводять у спортзалах. У своєму Instagram вона показала фото звідти. Модель позує лосинах та спортивному топі, хизуючись своїми підкачаними біцепсами та пресом.

Фото: Instagram Кендіс Свейнпоул

Нагадаємо, раніше топмодель Кендіс Свейнпоул поділилася відвертими фотографіями — вона позувала топлес у сауні.

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