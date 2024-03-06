Готується до пляжного сезону-2024: Гейлі Бібер блиснула фігурою та засвітила тату в інтимному місці

Американська модель, засновниця бренду косметики Rhode, дружина Джастіна Бібера – Гейлі Бібер – з'явилася у новій промокампанії Victoria's Secret.

Фото: Instagram Гейлі Бібер

Вона приміряла синій купальник із тканини з люрексом. Він складався з бюстгальтера з чашками та плавок із золотою фурнітурою.

Фото: Instagram Гейлі Бібер

Увагу привернула не лише гарна фігура Гейлі, а й татуювання в інтимному місці – напис "baby" у верхній частині стегна. Всього на тілі дівчини понад 20 тату, і, на відміну від її чоловіка Джастіна, вона віддає перевагу мінімалістичним написам і малюнкам.

Нагадаємо, раніше Гейлі Бібер позувала під пальмою в ангорових стрінгах та унтах — це була промокампанія її бренду косметики.

Гейлі Бібер / Фото: Instagram Гейлі Бібер

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