Готується до Різдва: Емілі Ратаковскі показала, як вбирала ялинку разом із сином

32-річна американська топмодель та інфлуенсер — Емілі Ратаковскі – показала у своєму Intsagram, як проводить час зі своїм дворічним сином Сільвестром. Вони разом нарядили ялинку до Різдва.

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Емілі Ратаковскі із сином / Фото: Instagram Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі із сином / Фото: Instagram Емілі Ратаковскі

Емілі одягла в'язаний топ винного відтінку і продемонструвала пишний бюст.

"Деякі речі змінюються, інші залишаються колишніми", — підписала фото модель і показала фото, зроблене багато років тому біля цієї ялинки.

Емілі Ратаковскі / Фото: Instagram Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі / Фото: Instagram Емілі Ратаковскі

Нагадаємо, раніше Емілі Ратаковскі знялася в сміливому фотосеті, найефектнішим вбранням якого став "металевий" комплект від Rabanne з колекції осінь-зима 2023, що складався з бра у вигляді кольє з накладками на грудях та спідниці з "металевих" пір'я.

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