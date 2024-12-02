Готується до туру: Шакіра покрутила сідницями на камеру

Нещодавно співачка анонсувала продовження свого світового туру.
47-річна колумбійська співачка Шакіра перенесла частину свого світового туру з листопада 2024 року на травень 2025 року – тоді вона відвідає з концертами Північну Америку. Не всім фанатам сподобалося це, адже у багатьох було вже куплено квитки та заброньовано житло. Співачка навіть зробила заяву в соцмережах: "Я хочу подякувати вам за надзвичайну підтримку, яку ви надаєте мені після анонсу мого туру, який зараз стає найважливішим у моїй кар'єрі. Ваші розуміння і прихильність дуже багато значать для мене і допомагають мені продовжувати долати бар'єри. З нетерпінням чекаю спільного проведення часу. Обіцяю віддати вам всю себе і запропонувати вам найособливіше шоу в моєму житті".
Незважаючи на реакцію фанатів, Шакіра продовжує готуватися до туру. Вона показала у своєму Instagram відео з репетиції хореографії для майбутніх концертів. Зірка у футболці та лосинах сама показала, як треба рухати сідницями.
Нагадаємо, раніше Шакіра у червоній сукні з високим розрізом та вінтажною брошкою дебютувала на Met Gala. Артистка постала в ефектному аутфіті, що нагадував троянду. На ній була елегантна червона сукня від бренду Carolina Herrera без бретелів, з довгим шлейфом, пікантним декольте, пишними скульптурними рукавами-накидкою та високим розрізом до стегна.
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