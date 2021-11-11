Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Готується до весілля: Брітні Спірс розповіла, хто пошиє її весільну сукню

Готується до весілля: Брітні Спірс розповіла, хто пошиє її весільну сукню

Брітні Спірс / Associated Press

Брітні почала розкривати подробиці свого весілля. Ходять чутки, що пара одружиться до початку грудня на Гаваях.

Співачка Брітні Спірс опублікувала на своїй сторінці Instagram нові знімки в пишній сукні з багатошаровою спідницею, спущеними шлейками та прозорим корсетним верхом. Вбрання скандальної зірки було виконано з тонкого ніжно-рожевого тюлю.

Брітні Спірс / © Instagram Брітні Спірс
Брітні Спірс / Instagram Брітні Спірс

У підписі до фото Брітні розкрила інтригу та зізналася, що вже почала готуватися до весілля зі своїм бойфрендом Семом Асгарі. Сукню для неї пошиє італійський модний дім Versace.

Брітні Спірс / © Instagram Брітні Спірс
Брітні Спірс / Instagram Брітні Спірс

"Ні… це не моя весільна сукня! Донателла Версаче шиє мені сукню, поки ми говоримо! Всім добраніч, друзі", — написала Брітні.

Брітні Спірс / © Instagram Брітні Спірс
Брітні Спірс / Instagram Брітні Спірс
Брітні Спірс / © Instagram Брітні Спірс
Брітні Спірс / Instagram Брітні Спірс

Нагадаємо, що про заручини із Семом Брітні оголосила у вересні цього року. Пара разом уже п'ять років, але одружитися вони не могли, оскільки це було заборонено умовами опікунства. Також їй не можна було мати дітей у майбутньому.

Шлюб із Асгарі стане третім для Брітні.

Читайте також:

Наступна публікація