Готується до весілля: Брітні Спірс розповіла, хто пошиє її весільну сукню

Готується до весілля: Брітні Спірс розповіла, хто пошиє її весільну сукню

Брітні почала розкривати подробиці свого весілля. Ходять чутки, що пара одружиться до початку грудня на Гаваях.

Співачка Брітні Спірс опублікувала на своїй сторінці Instagram нові знімки в пишній сукні з багатошаровою спідницею, спущеними шлейками та прозорим корсетним верхом. Вбрання скандальної зірки було виконано з тонкого ніжно-рожевого тюлю.

Брітні Спірс / Instagram Брітні Спірс

У підписі до фото Брітні розкрила інтригу та зізналася, що вже почала готуватися до весілля зі своїм бойфрендом Семом Асгарі. Сукню для неї пошиє італійський модний дім Versace.

Брітні Спірс / Instagram Брітні Спірс

"Ні… це не моя весільна сукня! Донателла Версаче шиє мені сукню, поки ми говоримо! Всім добраніч, друзі", — написала Брітні.

Брітні Спірс / Instagram Брітні Спірс

Брітні Спірс / Instagram Брітні Спірс

Нагадаємо, що про заручини із Семом Брітні оголосила у вересні цього року. Пара разом уже п'ять років, але одружитися вони не могли, оскільки це було заборонено умовами опікунства. Також їй не можна було мати дітей у майбутньому.

Шлюб із Асгарі стане третім для Брітні.

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