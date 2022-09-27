Готуються до Гелловіна: Бена Аффлека сфотографували з дочкою Лопес на шопінгу

Попри те, що Гелловін відзначається 31 жовтня, сім'я вже починає поповнювати свої запаси декору та костюмів.

Бен Аффлек та його велика родина вже готуються до Гелловіна, адже на вихідних його з дітьми помітили на шопінгу. Актор відвів свою 13-річну доньку Серафіну та 14-річну доньку Дженніфер Лопес Емму за покупками до магазину сувенірів. З дівчатами також була їхня подруга, але на фото потрапила лише Емма, коли слідом за Беном виходила з крамниці.

Бен Аффлек / Фото: Getty Images

На Бені того дня були кросівки, чорні штани та біла футболка з принтом. Також традиційно образ актор доповнив сорочкою.

Емма була одягнена просто, віддавши перевагу джинсовим шортам, світшоту та кедам, які поєднала з білими шкарпетками. Дженніфер з новоспеченим чоловіком не було, але, мабуть він і так чудово і весело провів час із дівчатками.

Бен Аффлек / Фото: Getty Images

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