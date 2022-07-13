Готуються до весілля: модель Фріда Аасен помітили з нареченим-мільйонером в Італії

Незабаром відбудеться весілля моделі, до якої вона так довго готувалася.

Норвезька красуня Фріда Аасен прилетіла зі своїм коханим Томмі Чіаброю до Портофіно, ймовірно, щоб готуватися до весілля. Пару помітили, коли вони прямували до однієї з розкішних яхт Томмі. Там проходитиме сама церемонія чи лише передвесільна вечірка поки що невідомо.

На Фріді був чорний трикотажний комплект, що складається з топу із зав'язками та спідниці-олівця, створених брендом її колеги моделі Девон Віндзор, а також ляпанці від Hermès та сумка Chanel. Волосся модель розпустила, а на обличчі вона мала сонцезахисні окуляри. Томмі ж одягнув білу футболку, штани та мокасини. На очах він також мав сонцезахисні окуляри.

Фріда Аасен та Томмі Чіабра / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що пара заручилася минулого року. Освідчився Томмі Фріді на борту власної розкішної яхти в Портофіно, яку встелили пелюстками червоних троянд. Коли він став перед топмоделлю на одне коліно і вручив обручку з величезним діамантом, поруч, на борті яхти, грала скрипалька в пишній червоній сукні.

Фріда Аасен та Томмі Чіабра / Фото: Instagram Фріди Аасен

Фріда Аасен та Томмі Чіабра / Фото: Instagram Фріди Аасен

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