"Гра в кальмара": що відомо про акторів найобговорюванішого серіалу року

"Гра в кальмара": що відомо про акторів найобговорюванішого серіалу року

Уже кілька тижнів всі говорять лише про одне — новий південнокорейський серіалі "Гра в кальмара".

Цей проєкт став найуспішнішим оригінальним серіалом стрімінгового сервісу Netflix, а його актори в одну мить перетворилися на суперзірок. Ба більше, за лічені тижні після прем'єри, "Гра в кальмара" встиг стати феноменом попкультури — люди масово скуповують сліпони бренду Vans, зелені спортивні костюми, червоні комбінезони, жовті футболки, помаранчеві сукні та білі гольфи, в Інтернеті повно мемів, відео, нарізок, пісень і аксесуарів присвячених цьому 9-серійному серіалу.

Але от чомусь мало хто говорить про самих акторів, які, зіграли "гравців", тому ми вирішила розповісти про них трохи докладніше.

Лі Чон Чже, 47 років

У серіалі зіграв головну роль — батька-невдаху, який по вуха в боргах, але продовжує витрачати останні копійки на азартні ігри.

У реальному житті Лі Чон Чже успішний актор і модель. Кар'єру почав ще 1997 року і відтоді грав в основному головні ролі. Також брав участь у театральних постановках і зніманнях рекламних роликів, був лауреатом безлічі нагород і потрапляв в топ-40 видання Forbes Korea Power Celebrity.

1999 року був звинувачений у водінні в нетверезому стані після зіткнення свого BMW з автомобілем на сусідній смузі.

Чи Чон Чже / Getty Images

Пак Хе Cу, 37 років

У серіалі зіграв керівника великої компанії і друга головного героя. За сюжетом поліція розшукує його героя за крадіжку грошей у клієнтів.

У реальному житті актор зіграв у десятках фільмів, серіалів і театральних постановках, а свою акторську кар'єру взагалі почав з мюзиклів. Буквально після виходу серіалу "Гра в кальмара", який зробив актора знаменитим на весь світ, у нього і його дружини народилася дитина.

Пак Хе Cу / Getty Images

Чон Хо Йон, 27 років

У серіалі зіграла біженку з Північної Кореї, якої потрібні гроші для того щоб утримувати молодшого брата і знайти матір, яка залишилася в КНДР.

У реальному житті дівчина справжня зірка з мільйонною аудиторією підписників, але роль в серіалі "Гра в кальмара" стала її дебютом в кіно. Раніше Чон Хо Йон працювала лише моделлю і брала участь в показах топових Модних домів. Також дівчина була фіналісткою шоу "Топмодель по-корейськи" і тривалий час була відома у модному світі як "рудоволоса азіатка" тому що фарбувала волосся.

Чон Хо Ен / Getty Images

О Йон Су, 77 років

У серіалі зіграв роль дідуся з пухлиною головного мозку, який від відчаю вірушає грати. Герой актора не хоче сидіти на місці і чекати смерть.

У реальному житті Про Ен Су в кіно з'являвся мало і в основному його кар'єра зав'язана на театрі. За багато років роботи зіграв у близько 200 театральних постановках і кількох рекламах. У кіно часто запрошувався на ролі ченців. Варто також відзначити, що в професії актор від 1963 року.

Хо Сон Тхе, 43 роки

У серіалі зіграв гангстера, який програв величезну суму грошей в казино і заборгував кредиторам.

До акторської кар'єри був звичайним офісним працівником з хорошим достатком, але у віці 35 років залишив компанію, щоб здійснити свою мрію — стати актором. Тривалий час з'являвся в безлічі фільмів в епізодичних ролях. Перший його прорив відбувся 2016 року, він отримав роль в трилері "Секретний агент".

Getty Images

Анупам Тріпаті, 32 роки

У серіалі зіграв заробітчанина з Пакистану, який починає гру, щоб забезпечити свою дружину і однорічного сина.

Хоч в серіалі актор і зіграв пакистанця, але в реальному житті він уродженець Індії і народився в Нью-Дейлі в сім'ї середнього достатку. 2010 року переїхав до Кореї, де три місяці вивчав мову, після чого 2011-го вступив в Корейського національного університету мистецтв, який закінчив у 2015 року. Наразі отримує ступінь магістра в цьому навчальному закладі.

Акторську кар'єру почав 2013 року, коли навчався на третьому курсі. Тоді періодично з'являвся в п'єсах і рекламі. "Гра в кальмара" стала дебютною великою роллю для актора.

Кім Чжу Рьон, 45 років

У серіалі зіграла хитру і балакучу жінку, яка називає себе бідною матір'ю-одиначкою.

Акторка народилася в Південній Кореї і закінчила акторський факультет Університету Донгук в Сеулі. У акторстві від 2000 року і за цей час знялася в десятках фільмів і серіалів.

Ві Ха Чжун, 30 років

У серіалі зіграв молодого офіцера поліції, який пробирається в гру, щоб знайти свого зниклого старшого брата.

До "Гри в кальмара" був найбільш відомий своїми ролями у фільмах "Гонджа: Притулок з привидами" і "Північ", а також в серіалах "Щось під дощем", "Книга "Романтика — це бонус" і "Знову 18". Акторську кар'єру розпочав 2015 року.

Неодноразово номінувався в декількох престижних кінопреміях. Також працює моделлю.

Ві Ха Чжун / Getty Images

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