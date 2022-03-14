Грав на синтезаторі та співав: Том Оделл підтримав українських біженців на вокзалі в Бухаресті

31-річний британський співак Том Оделл підтримав українців і заспівав для біженців просто на вокзалі Бухареста.

Том виконав чуттєву пісню Another love, зігравши на синтезаторі перед публікою, яка тримала в руках білий папір на якому були намальовані серця в кольорах українського прапора.

Сам Том одягнув білу футболку із таким самим синьо-жовтим серцем на грудях, продемонструвавши підтримку Україні. Артист у такий спосіб хотів підтримати тих, хто змушений їхати з України під час війни, яку Росія розв'язала на її території.

"Вчора я мав честь співати пісню Another Love на вокзалі Бухареста в компанії багатьох українських біженців. Тисячі українців, які рятуються від війни, проходять транзитом через цю станцію щодня, і багато хто з них мандрує по 3 дні без відпочинку, відірвані від своїх будинків, своїх речей, своєї роботи та своїх сімей, їхній світ неймовірно перекинувся з ніг на голову, в основному це жінки, діти та літні люди, але найчудовіше у всіх них — сила духу, вона грізна... Вони грізні. Організації та волонтери працюють цілодобово, щоб доставити їх у безпечне місце для сну, і, звичайно ж, цим благодійним організаціям потрібні гроші. Багато всього, тому, будь ласка, якщо ви можете пожертвувати йдіть за посиланням у моїй біографії", - написав під відео Том Оделл.

Раніше Том Оделл публікував у себе в TikTok відео з кадрами мирного Києва, що супроводжувалися його піснею Another Love. "Я дуже пишаюся, що стільки українців використовують мою пісню для створення відео, як це. Хай живе Україна. Незабаром я приїду, і ми заспіваємо разом", — написав тоді артист.

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