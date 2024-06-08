Грайлива білявка: Тіна Кароль у ніжно-рожевій сукні похизувалася сексуальним декольте

Співачка приміряла шовкове вбрання у білизняному стилі.
На фансторінці Тіни Кароль в Instagram опублікували відео, на якому артистка продемонструвала спокусливий образ.
Співачка грайливо позувала перед дзеркалом у ніжно-рожевій шовковій сукні у білизняному стилі з бретельками-зав'язками. Головний акцент у її аутфіті був на сексуальному декольте.
Лук Кароль доповнила гарним укладанням, ніжним макіяжем і рожевим манікюром.
Нагадаємо, Тіна Кароль 14 червня виступить з концертом просто неба в Osocor Residence.
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