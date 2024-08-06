Грецькі канікули: Кім Кардашян у купальнику похизувалася пишним бюстом

Зірка реаліті і мама чотирьох дітей поїхала відпочивати до Греції.

Кім Кардашян продовжує насолоджуватися літом і відпочивати по курортах. Цього разу вона поділилася в Instagram селфі зі своїх грецьких канікул.

На фото зірка реаліті у чорному купальнику похизувалася пишними грудьми.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

У Кім було хвилясте укладання і гарний макіяж у нюдово-бежевих відтінках із бронзовими рум'янами.

Із нетерпінням чекаємо на нові цікаві світлини з її відпустки

Нагадаємо, раніше Кім Кардашян в обтислому топі з деніму з відвертим декольте продемонструвала сексуальний бюст.

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