Грецькі канікули: Кім Кардашян у купальнику похизувалася пишним бюстом

Зірка реаліті і мама чотирьох дітей поїхала відпочивати до Греції.
Кім Кардашян продовжує насолоджуватися літом і відпочивати по курортах. Цього разу вона поділилася в Instagram селфі зі своїх грецьких канікул.
На фото зірка реаліті у чорному купальнику похизувалася пишними грудьми.
У Кім було хвилясте укладання і гарний макіяж у нюдово-бежевих відтінках із бронзовими рум'янами.
Із нетерпінням чекаємо на нові цікаві світлини з її відпустки
Нагадаємо, раніше Кім Кардашян в обтислому топі з деніму з відвертим декольте продемонструвала сексуальний бюст.
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