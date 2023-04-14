Гроші важливіші: Ельза Госк, яка підтримувала Україну, зараз рекламує російські купальники

Шведська модель та екс"ангел" Victoria's Secret Ельза Госк на початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну підтримувала українців і говорила про це публічно. Але, минув рік воєнних дій, які все ще тривають, і тепер манекенниця співпрацює з російським брендом купальників.

34-річна Госк опублікувала у своєму блогу відео, на якому рекламує купальники та тегнула бренд. А пильні підписники одразу ж помітили, що Ельза співпрацює з брендом із країни-агресорки, яка напала на Україну.

Ельза Госк рекламує купальники від російського бренду / Фото: Instagram Ельзи Госк

Ще 26 лютого, через два дні після того, як Росія повномасштабно вторглася в Україну та почала вбивати українців, Ельза Госк разом із іншими колегами Victoria's Secret підтримали нашу країну.

"Моє серце з усіма українцями", — писала того дня модель Ельза Госк і закликала весь світ реагувати на російську агресію проти України.

А коли українськими військовими було звільнено Бучу Хоск засудила звірства російської армії у цьому місті під Києвом.

"Монстри!!! Припиніть вбивства безвинних українців. Так багато втрачених життів, коли це закінчиться?" – підписала публікацію шокована Ельза.

Ельза Госк рекламує купальники від російського бренду / Фото: Instagram Ельзи Госк

Можна лише здогадуватись, чому раптом манекенниця погодилася рекламувати російський бренд зараз.

Ельза Госк рекламує купальники від російського бренду / Фото: Instagram Ельзи Госк

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