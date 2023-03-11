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Губи бантиком: Тіна Кароль похизувалася макіяжем із червоною помадою

Губи бантиком: Тіна Кароль похизувалася макіяжем із червоною помадою

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
319
Час на прочитання
1 хв
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Губи бантиком: Тіна Кароль похизувалася макіяжем із червоною помадою

Тіна Кароль / Фото: Instagram фан-гурту Тіни Кароль

Співачка нафарбувала губи улюбленим кольором помади.

В Instagram Stories фансторінки Тіни Кароль опублікували її нове селфі. На ньому артистка похизувалася гарним макіяжем із червоною помадою. На камеру вона продемонструвала губи бантиком.

Тіна Кароль / © Тіна Кароль
Тіна Кароль / Фото: Тіна Кароль

Образ Кароль доповнила зачіскою з розпущеним волоссям і чубчиком набік.

До речі, червоний - улюблений колір помади Тіни, яким вона часто доповнює свої ефектні луки.

Тіна Кароль / © Instagram фан-гурту Тіни Кароль
Тіна Кароль / Фото: Instagram фан-гурту Тіни Кароль

Нагадаємо, Тіна Кароль відвідала музичну церемонію Billboard Women in Music Awards у Каліфорнії. Там зірка постала у червоній блискучій сукні на тонких бретельках, яка мала сексуальне декольте і розріз ззаду.

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Дата публікації
Перегляди
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