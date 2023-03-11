Губи бантиком: Тіна Кароль похизувалася макіяжем із червоною помадою

Співачка нафарбувала губи улюбленим кольором помади.
В Instagram Stories фансторінки Тіни Кароль опублікували її нове селфі. На ньому артистка похизувалася гарним макіяжем із червоною помадою. На камеру вона продемонструвала губи бантиком.
Образ Кароль доповнила зачіскою з розпущеним волоссям і чубчиком набік.
До речі, червоний - улюблений колір помади Тіни, яким вона часто доповнює свої ефектні луки.
Нагадаємо, Тіна Кароль відвідала музичну церемонію Billboard Women in Music Awards у Каліфорнії. Там зірка постала у червоній блискучій сукні на тонких бретельках, яка мала сексуальне декольте і розріз ззаду.
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