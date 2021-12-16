Гучна прем'єра супергеройського фільму: Людина-павук запалив за діджейським пультом у Києві

В український прокат вийшов найкращий фільм кіновсесвіту Marvel про Людину-Павука.

Відсьогодні, 16 грудня, на екранах українських кінотеатрів показують довгоочікуваний фантастичний екшн "Людина-павук: Додому шляху нема".

Днями відбулася гучна прем'єра фільму, на якій зібралися справжні поціновувачі стрічок Marvel.

Прем'єра фільму "Людина-Павук: Додому шляху нема"

Прем'єра фільму "Людина-Павук: Додому шляху нема"

Прем'єра фільму "Людина-Павук: Додому шляху нема"

Вечірка була оформлена у стилі фільму. Кожен охочий міг зробити фото на згадку з супергероєм коміксів – Людиною-павуком.

Прем'єра фільму "Людина-Павук: Додому шляху нема"

Прем'єра фільму "Людина-Павук: Додому шляху нема"

Гості смакували піцою і попкорном та розважалися під драйвовий dj-сет. Було так весело, що навіть Людина-павук не втримався і став за діджейський пульт, щоб додати атмосфері заходу ще більшого драйву та магії.

Прем'єра фільму "Людина-Павук: Додому шляху нема"

Прем'єра фільму "Людина-Павук: Додому шляху нема"

Прем'єра фільму "Людина-Павук: Додому шляху нема"

Прем'єра фільму "Людина-Павук: Додому шляху нема"

Прем'єра фільму "Людина-Павук: Додому шляху нема"

Про фільм:

Уперше за всю кіноісторію Людини-павука улюбленого супергероя викрито. Пітер Паркер більше не в змозі поєднувати звичайне життя та супергеройські обов’язки. Крім того, від цього страждають його близькі. Щоб повернути все назад, він звертається за допомогою до Доктора Стренджа. Ситуацію може вирішити лише магічне заклинання, але щось пішло не так. У Нью-Йорку опиняються лиходії та персонажі з інших Всесвітів. Буде цікаво, кумедно, захопливо та напружено.

Прем'єра фільму "Людина-Павук: Додому шляху нема"

Прем'єра фільму "Людина-павук: Додому шляху нема" (28 фото)

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