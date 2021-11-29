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Гучна вечірка під Києвом: Жан Беленюк та Леся Нікітюк запалили під виступи MONATIK та WELLBOY

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Гучна вечірка під Києвом: Жан Беленюк та Леся Нікітюк запалили під виступи MONATIK та WELLBOY

Вечірка CHERRY PARTY/Пресслужба

Знаменитості відвідали паті у заміському комплексі.

У заміському комплексі NAVY відбулася гучна вечірка LUX FM CHERRY PARTY. Цього вечора гостей тішили своїми виступами MONATIK, WELLBOY та спеціальна гостя – авторка хіта Rampampam – Minelli, чиї пісні збирають найбільші шазами у всьому світі.

MONATIK. Вечірка CHERRY PARTY/Пресслужба / ©
MONATIK. Вечірка CHERRY PARTY/Пресслужба
WELLBOY. Вечірка CHERRY PARTY/Пресслужба / ©
WELLBOY. Вечірка CHERRY PARTY/Пресслужба
WELLBOY. Вечірка CHERRY PARTY/Пресслужба / ©
WELLBOY. Вечірка CHERRY PARTY/Пресслужба
Minelli. Вечірка CHERRY PARTY/Пресслужба / ©
Minelli. Вечірка CHERRY PARTY/Пресслужба

Вечірку відвідали такі знаменитості, як Жан Беленюк, Леся Нікітюк, KOLA, KRUTЬ, Олімпія Вайтмусташ, Андрій Богдан, Олена Войченко, Андрій Чорновіл, Ірина Пікалова та інші.

Жан Беленюк. Вечірка CHERRY PARTY/Пресслужба / ©
Жан Беленюк. Вечірка CHERRY PARTY/Пресслужба
Олімпія Вайтмусташ. Вечірка CHERRY PARTY/Пресслужба / ©
Олімпія Вайтмусташ. Вечірка CHERRY PARTY/Пресслужба
Андрій Богдан. Вечірка CHERRY PARTY/Пресслужба / ©
Андрій Богдан. Вечірка CHERRY PARTY/Пресслужба

Нагадаємо, під час літнього сезону у заміському комплексі NAVY відбулися концерти NK, Jah Khalib, "Мумий Тролль", Alekseev, "Ляпис Трубецкой" та інших. А цієї зими плануються нові високотехнологічні концерти.

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