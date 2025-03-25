Гуляла пляжем: 58-річна акторка у золотому бікіні продемонструвала струнку фігуру і пишний бюст

До об'єктивів папараці на пляжі Гермоса у Лос-Анджелесі потрапила провокаційна американська акторка китайського походження Бай Лін. Жінка гуляла пляжем із термокружкою зі стразами у руці.

Бай була одягнена у золоте бікіні, яке складалося з плавок і ліфа без бретельок і з металевим кільцем. Акторка продемонструвала свою струнку фігуру і пишний спокусливий бюст. У свої 58 років вона має прекрасний вигляд.

Бай Лін / Фото: Getty Images

Лін розпустила волосся, зробила насичений макіяж із червоною помадою і рожевими рум'янами. А ще у неї був різнокольоровий манікюр на трьох пальцях однієї руки, а на іншій — були нігті короткі і без лаку.

Нагадаємо, на вулицях Лос-Анджелеса Бай Лін у відвертому луку позувала фотографам, розсунувши ноги.

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