Гуляли біля Лувру: Джей Ло та Бена Аффлека заскочили під час медового місяця в Парижі

У Дженніфер Лопес та Бена Аффлека триває медовий місяць, який пара проводить у Європі.
Вчора пару зазнімкували фотографи під час прогулянки біля Лувру в Парижі, а також вони були помічені у ресторані Christian Dior, де святкували день народження співачки, вчора Дженніфер виповнилося 53 роки.
Джей Ло була одягнена в рожевий сарафан, що підкреслював її декольте від Reformation Stassie і взула нюдові босоніжки на дуже високих стійких підборах від Andrea Wazen Antigone. В руках Лопес тримала маленьку рожеву сумку Valentino.
У співачки був світлий манікюр, на пальці виблискувало заручальна каблучка і обручка, у вухах були золоті сережки, а на шиї золотий ланцюг з кількома кулонами. Джей зібрала волосся у кінський хвіст.
Бен був одягнений у блакитну сорочку, сині штани та потерті коричневі туфлі. Пару, схоже, супроводжував у поїздці охоронець. У паризькому медовому місяці до пари приєдналися двоє дітей Бена, 16-річна Вайолет та 13-річна Серафіна, а також 14-річна дочка Дженніфер Емма.
Нагадаємо, Дженніфер і Бен одружилися минулих вихідних у Лас-Вегасі і чекали цього дня 20 років починаючи від своїх перших заручин 2002 року.
Читайте також:
- Несподівано: Дженніфер Лопес зізналася, що зберігала сукню, в якій вийшла за Аффлека, багато років
- Вони чекали одне одного 20 років: історія кохання Дженніфер Лопес та Бена Аффлека у фотографіях
- Сумки Дженніфер Лопес: розглядаємо улюблені аксесуари суперзірки
- Показала великим планом: який вигляд має обручка Дженніфер Лопес