Гуляли біля Лувру: Джей Ло та Бена Аффлека заскочили під час медового місяця в Парижі

У Дженніфер Лопес та Бена Аффлека триває медовий місяць, який пара проводить у Європі.

Вчора пару зазнімкували фотографи під час прогулянки біля Лувру в Парижі, а також вони були помічені у ресторані Christian Dior, де святкували день народження співачки, вчора Дженніфер виповнилося 53 роки.

Джей Ло була одягнена в рожевий сарафан, що підкреслював її декольте від Reformation Stassie і взула нюдові босоніжки на дуже високих стійких підборах від Andrea Wazen Antigone. В руках Лопес тримала маленьку рожеву сумку Valentino.

У співачки був світлий манікюр, на пальці виблискувало заручальна каблучка і обручка, у вухах були золоті сережки, а на шиї золотий ланцюг з кількома кулонами. Джей зібрала волосся у кінський хвіст.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Бен був одягнений у блакитну сорочку, сині штани та потерті коричневі туфлі. Пару, схоже, супроводжував у поїздці охоронець. У паризькому медовому місяці до пари приєдналися двоє дітей Бена, 16-річна Вайолет та 13-річна Серафіна, а також 14-річна дочка Дженніфер Емма.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Нагадаємо, Дженніфер і Бен одружилися минулих вихідних у Лас-Вегасі і чекали цього дня 20 років починаючи від своїх перших заручин 2002 року.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: OnTheJLo.com

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