Гурт Bon Jovi підтримав Україну та показав відео з Одеси

Зірки зі всього світу підтримують Україну після нападу Росії.
Американський рок-гурт Bon Jovi на своїй офіційній сторінці в Твіттері опублікував відео, зроблене в Одесі. Одесити збирають пісок на березі моря в мішки для захисту та зміцнення міських об'єктів, а роблять це вони під відому пісню гурту – It's my life.
This is for the ones who stood their ground...— Bon Jovi (@BonJovi) March 22, 2022
Odessa, Україна. #SlavaUkraini pic.twitter.com/N9iT2EoeH7
"Це для тих, що стоять на своєму. Одеса, Україна. Слава Україні", — каже підпис до відео.
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