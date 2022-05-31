Гурт "Друга ріка" повідомив, скільки коштів під час благодійного туру він зібрав

Гурт "Друга ріка" повідомив, скільки коштів під час благодійного туру він зібрав

За зібрані кошти придбали позашляховики для українських військових.

Рокгурт "Друга ріка" під час першої частини благодійного туру "Хто, якщо не ми?" зібрав 882 891 гривень. За ці кошти придбали два позашляховики, 100 матраців-спальників та 3 тактичні планшети для батальйону спецпризначення, в якому служить брат фронтмена гурту Валерія Харчишина.

Благодійний тур гурту "Друга Ріки"/Прсесслужба

Ще організатор концертів перерахував 200 000 гривень допомоги до чеського фонду підтримки України, який опікується українськими госпіталями.

Крім фінансової допомоги, польська громадська організація Fundacja Widowisk Masowych передала через музикантів 200 сухпайків для українських захисників, які гурт доправив до Грузинського Національного Легіону.

Благодійний тур гурту "Друга Ріки"/Прсесслужба

Другу частину туру "Друга ріка" розпочала виступом на станції метро "Вокзальна" у Дніпрі в межах благодійної програми "БезВІЗ БезВійни".

Під час концерту та онлайн-трансляції зібрали 826 347 гривень. Кошти пішли на придбання двох карет швидкої допомоги для Окремої бригади тероборони Дніпра.

Благодійний тур гурту "Друга Ріки"/Прсесслужба

У червні гурт їде з концертами містами України, Польщі, Литви і Франції. Головною метою європейських концертів колективу є збір 30 000 євро на придбання двох безпілотників, автобуса та тактичної амуніції для батальйону спецпризначення.

Кошти, отримані з концертів в українських містах, будуть направлені на придбання двох пікапів для 95 десантно-штурмової бригади. Мета збору – 14 000 євро.

Благодійний тур гурту "Друга Ріки"/Прсесслужба

Найближчі концерти туру "Хто, якщо не ми?" відбудуться:

3 червня – Вінниця, Україна;

4 червня – Тернопіль, Україна;

5 червня – Львів, Україна;

10 червня – Париж, Франція;

14 червня – Вроцлав, Польща;

19 червня – Гданськ, Польща;

20 червня – Лодзь, Польща;

21 червня – Варшава, Польща.

Благодійний тур гурту "Друга Ріки"/Прсесслужба

Також музиканти візьмуть участь:

12 червня – у благодійному вечорі Stand With Ukraine у Ніцці. Прибуток від події буде переданий на допомогу Україні.

17 червня – у марафоні "Ніч Культури" у Вільнюсі, організований литовською авторською асоціацією LATGA, партнерами української громадської організації "УААСП". Вхід на марафон безкоштовний.

Квитки на концерти можна купити за тут.

Благодійні концерти в українських містах не є перенесеними виступами, що відмінилися через початок війни в Україні. Вони несуть виключно благодійний характер.

Благодійний тур гурту "Друга Ріки"/Прсесслужба

"Зараз кожна свідома людина робить все можливе, аби зупинити жахливу війну, що розпочала росія на території суверенної держави Україна. Наші друзі, рідні, шанувальники взялися захищати країну зі зброєю в руках. Багато українців займається волонтерством, щоб підтримувати військових та постраждалих мирних жителів. Дякую кожному, хто долучається до нашої благодійної діяльності фінансово. Ви робите велику справу! Завдяки вам, ми можемо допомогти тим, хто потребує цього найбільше. Сподіваюсь, що відвідуючи наші концерти, ви трохи забуваєте про жахливі реалії і отримуєте позитивні емоції, які так необхідні зараз кожному, аби боротися з ворогом!", – сказав Валерій Харчишин.

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