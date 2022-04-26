Гурт "Друга Ріка" виступить у європейських містах на підтримку України та для збору коштів ЗСУ

Гурт "Друга Ріка" виступить у європейських містах на підтримку України та для збору коштів ЗСУ

За ініціативи європейських промоутерів український рокгурт "Друга Ріка" вирушає в благодійний тур "Хто, якщо не ми?". Головна мета виступів — зібрати кошти для постраждалих під час війни, а також на закупівлю тактичної амуніції для військових.

Після повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну музиканти присвятили увесь час волонтерству. Розмістивши фото свого будинку, зруйнованого російськими окупантами, Валерій Харчишин почав збирати кошти на амуніцію для військового підрозділу, до якого вступив його брат. За лічені дні музикант зібрав мільйон гривень. Пізніше ця ініціатива переросла в онлайн-концерт гурту під назвою "Маріуполь". На ньому вдалося зібрати понад 600 тисяч гривень на тактичну амуніцію вже іншого військового підрозділу.

Нагадаємо, що старший син Валерія, перехитривши батька (за домовленістю до війська мав вступити хтось один із родини), теж захищає Україну з першого дня війни.

Уже наприкінці квітня "Друга Ріка" вирушає у благодійний концертний тур Європою. Усі зібрані під час виступів кошти підуть на допомогу Україні: аби підтримати постраждалих під час бойових дій в Україні внаслідок військової агресії РФ, а також закупити тактичну амуніцію для військових.

"Друзі, ми не покидаємо країну, а лише використовуємо можливість провести виступи там, де це можливо. Для цього матимемо дозвіл на одноразовий виїзд та зобов’язання на наше гарантоване повернення після закінчення туру.

Наша мета — не обтяжувати й так виснажений український народ, а зібрати якомога більше допомоги українцям, там, де це можливо, аби прискорити перемогу України над російськими окупантами", — пояснив лідер гурту Валерій Харчишин.

Благодійний європейський тур розпочнеться 29 квітня з Вільнюса. Концерт відбудеться у залі Vakaris Vilnius. Наступні виступи відбудуться:

30 квітня — Рига (FIRST MIR);

1 травня — Таллінн (CATHOUSE);

4 травня — Прага (Retro Music Hall, Praha 2);

5 травня — Брно (Zoner BOBYHALL).

Квитки можна купити за посиланням: http://www.drugarika.com/uk.

Наразі продовжуються перемовини з промоутерами, тож список міст туру може збільшуватися.

Для тимчасово переміщених осіб, зареєстрованих у відповідний спосіб громадян України, вхід на концерти безкоштовний. У вашому паспорті має бути штамп про перетин кордону після 24 лютого. Для безоплатного відвідування концерту необхідно попередньо заповнити форму за посиланням та надіслати будь-який посильний внесок на закупівлю амуніції для ЗСУ на благодійний рахунок гурту, зазначений нижче.

До збору коштів можна долучитися за такими реквізитами:

Установа банку — ПриватБанк

МФО банку — 305299

Отримувач платежу — ЛУЧКІН ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ

IBAN — UA213052990000026203893340711

Рахунок отримувача — 26203893340711

Валюта картки — UAH

РНОКПП отримувача — 2596502196

PayPal: lukaua@yahoo.com

Номер картки Приватбанк: 5363542013946513

Номер картки Монобанк: 5375411413432829

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