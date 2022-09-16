Гурт "Друга Ріка" зіграє благодійний акустичний концерт у Києві

8 жовтня у київському МЦКМ "Жовтневий палац" відбудеться благодійний акустичний концерт українського рокгурту "Друга Ріка". Виступ відбудеться в межах туру "Інша Ріка", який було зупинено через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Частина зібраних коштів буде направлена на підтримку ЗСУ.

"Інша Ріка" – це улюблені пісні гурту в акустичному виконанні, серед яких "Три хвилини", "Сьомий день", "Фурія", "Секрет", "Так мало тут тебе" та інші. Це знайома всім енергетика гурту, але нетрадиційно нове звучання – глибоке, чуйне, з акцентом на вокал та чистий звук інструментів.

Фото Mari Cheba

"Якщо хтось коли-небудь запитає мене, який концерт чи який тур ви переносили найчастіше, я неодмінно скажу, що це тур "Інша ріка", який ми переносили двічі, і зараз ми повертаємося до цих концертів, не дивлячись на воєнний стан в країні. Причини прості: ми маємо певні зобов’язання перед всіма, хто придбав квитки, а також продовжуємо свою благодійну діяльність, так як потреби ЗСУ не зменшуються", – прокоментував відновлення туру фронтмен гурту Валерій Харчишин.

"Друга Ріка" з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну займається волонтерстерською діяльністю: вони виступають для військових, підтримують благодійні ініціативи, зокрема по відновленню зруйнованих міст, та грають благодійні концерти, прибуток з яких йде на закриття потреб ЗСУ.

Нещодавно гурт випустив новий трек "Чи ти почув", який також пролунає на концерті в акустичній версії. Пісня присвячена всім зруйнованим містам та постраждалим жителям України через агресію російських окупантів.

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