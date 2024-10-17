Гвінет Пелтроу помітили за поцілунками з Тімоті Шаламе: папараці зробили сенсаційні фото

Актори разом з'являться у новому фільмі.
У Нью-Йорку зараз у розпалі знімання фільму "Марті Супрім" (Marty Supreme), в якому знімається в головній ролі 28-річний актор Тімоті Шаламе, якого багато хто полюбив завдяки ролям у таких фільмах як "Дюна" і "Вонка".
Нещодавно актора бачили на знімальному майданчику. Шаламе для цієї ролі перетворився до невпізнанності: обстриг свої розкішні кучерики і змінив зачіску, також він чи то відростив вуса, чи йому їх клеять гримери. Також актор одягнув окуляри на очі і ходить у стильних костюмах.
Судячи з декорацій, дія фільму відбуватиметься у 50-х роках у Нью-Йорку.
Але якщо раніше Тімоті з'являвся на публіці лише сам, то вчора папараці його заскочили разом із ще однією зіркою – акторкю Гвінет Пелтроу, яка, схоже, що теж з'явиться у цій картині.
Поки що подробиці сюжету тримаються в секреті, тому невідомо, яка роль дісталася Пелтроу, проте акторка була одягнена у довгу червону атласну сукню та накидку. Її образ доповнювали високі чорні рукавички, сережки у вухах та вечірня зачіска. Сцена знімалася на вулиці та на одному з фото пара цілувалася.
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