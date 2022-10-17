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"Х… ви нас переможете і залякаєте": Катя Осадча відреагувала на російську атаку столиці дронами-камікадзе

"Х… ви нас переможете і залякаєте": Катя Осадча відреагувала на російську атаку столиці дронами-камікадзе

Дата публікації
Перегляди
2017
Час на прочитання
1 хв
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"Х… ви нас переможете і залякаєте": Катя Осадча відреагувала на російську атаку столиці дронами-камікадзе

Катя Осадча / Фото: Instagram Каті Осадчої

Ведуча показала фото чоловіка, який ніби-то збивав із балкона дрони-камікадзе.

Катя Осадча відреагувала на сьогоднішню ранкову російську атаку столиці дронами-камікадзе. На своїй сторінці у Facebook ведуча опублікувала світлину із зображенням чоловіка, який зі зброї ніби цілиться у дрон, щоб збити його. За її словами, що кожен українець – це той чоловік у вікні.

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"Пишаюсь нашими людьми! Х…. ви нас переможете і залякаєте. Ти\я, кожен з нас, той чоловік в вікні. Де навчають стріляти по дронах? нам всім треба!!!

Бережіть себе, реагуйте на сигнали тривоги!!!" – написала ведуча.

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Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
2017
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