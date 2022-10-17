"Х… ви нас переможете і залякаєте": Катя Осадча відреагувала на російську атаку столиці дронами-камікадзе

Катя Осадча відреагувала на сьогоднішню ранкову російську атаку столиці дронами-камікадзе. На своїй сторінці у Facebook ведуча опублікувала світлину із зображенням чоловіка, який зі зброї ніби цілиться у дрон, щоб збити його. За її словами, що кожен українець – це той чоловік у вікні.

"Пишаюсь нашими людьми! Х…. ви нас переможете і залякаєте. Ти\я, кожен з нас, той чоловік в вікні. Де навчають стріляти по дронах? нам всім треба!!!

Бережіть себе, реагуйте на сигнали тривоги!!!" – написала ведуча.

Читайте також: