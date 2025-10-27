ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
188
Час на прочитання
1 хв

Гаряча білявка: британська зірка реаліті у білизні зі шкіряними ремінцями похизувалася пишними формами

Єва Гейл розбурхала уяву підписників пікантним відео.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Єва Гейл

Єва Гейл

Зірка британського реалітішоу «Острів кохання» і сестра Джессіки Гейл — Єва Гейл — опублікувала в Instagram пікантне відео, на якому продемоснтрувала спокусливу фігуру.

На ньому білявка постала у чорному комплекті білизни зі шкіряними ремінцями і металевими кільцями. На ній був бюстгальтер, стринги і пояс для підтяжок. Пізніше Єва одягла ще й чорний корсет на шнурівці.

Гейл похизувалася пишними формами, тонкою талією і пласким животом.

Свій лук дівчина доповнила об’ємною зачіскою з локонами, макіяжем із пишними віями та помадою ягідного відтінку, а також білим манікюром. Аутфіт вона завершила лаконічними прикрасами.

Нагадаємо, Єва Гейл підкреслила гарну фігуру шкіряною сукнею шоколадного кольору.

Дата публікації
Кількість переглядів
188
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie