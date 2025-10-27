- Дата публікації
Гаряча білявка: британська зірка реаліті у білизні зі шкіряними ремінцями похизувалася пишними формами
Єва Гейл розбурхала уяву підписників пікантним відео.
Зірка британського реалітішоу «Острів кохання» і сестра Джессіки Гейл — Єва Гейл — опублікувала в Instagram пікантне відео, на якому продемоснтрувала спокусливу фігуру.
На ньому білявка постала у чорному комплекті білизни зі шкіряними ремінцями і металевими кільцями. На ній був бюстгальтер, стринги і пояс для підтяжок. Пізніше Єва одягла ще й чорний корсет на шнурівці.
Гейл похизувалася пишними формами, тонкою талією і пласким животом.
Свій лук дівчина доповнила об’ємною зачіскою з локонами, макіяжем із пишними віями та помадою ягідного відтінку, а також білим манікюром. Аутфіт вона завершила лаконічними прикрасами.
Нагадаємо, Єва Гейл підкреслила гарну фігуру шкіряною сукнею шоколадного кольору.