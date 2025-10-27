Гаряча білявка: британська зірка реаліті у білизні зі шкіряними ремінцями похизувалася пишними формами

Єва Гейл

Реклама

Зірка британського реалітішоу «Острів кохання» і сестра Джессіки Гейл — Єва Гейл — опублікувала в Instagram пікантне відео, на якому продемоснтрувала спокусливу фігуру.

На ньому білявка постала у чорному комплекті білизни зі шкіряними ремінцями і металевими кільцями. На ній був бюстгальтер, стринги і пояс для підтяжок. Пізніше Єва одягла ще й чорний корсет на шнурівці.

Гейл похизувалася пишними формами, тонкою талією і пласким животом.

Реклама

Свій лук дівчина доповнила об’ємною зачіскою з локонами, макіяжем із пишними віями та помадою ягідного відтінку, а також білим манікюром. Аутфіт вона завершила лаконічними прикрасами.

Нагадаємо, Єва Гейл підкреслила гарну фігуру шкіряною сукнею шоколадного кольору.