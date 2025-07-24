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- Шоу-бізнес
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Гаряча штучка: 58-річна Сальма Гаєк у білому бікіні спокусливо станцювала на камеру
Акторка в пікантному луку розбурхала уяву шанувальників.
Сальма Гаєк опублікувала в Instagram гаряче відео зі знімань для журналу Sports Illustrated Mexico. У кадрі акторка постала у сексуальному образі на балконі з виглядом на пальми.
На кінозірці було біле бікіні із зав’язками на плавках, яке вона доповнила золотим ланцюжком. Гаєк мала просто неймовірний вигляд.
Акторка ритмічно та спокусливо танцювала перед камерою, демонструючи гарну фігуру і звабливі пишні форми.
«Моя обкладинка @sportsillustrated.mexico вийшла в Мексиці зі спеціальним випуском», — підписала відеоролик Сальма.
Нагадаємо, Сальма Гаєк в оксамитовій сукні і з чоловіком-мільярдером прийшла на показ Balenciaga.