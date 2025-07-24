ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
112
Час на прочитання
1 хв

Гаряча штучка: 58-річна Сальма Гаєк у білому бікіні спокусливо станцювала на камеру

Акторка в пікантному луку розбурхала уяву шанувальників.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Сальма Гаєк

Сальма Гаєк

Сальма Гаєк опублікувала в Instagram гаряче відео зі знімань для журналу Sports Illustrated Mexico. У кадрі акторка постала у сексуальному образі на балконі з виглядом на пальми.

Сальма Гаєк

Сальма Гаєк

Сальма Гаєк

Сальма Гаєк

На кінозірці було біле бікіні із зав’язками на плавках, яке вона доповнила золотим ланцюжком. Гаєк мала просто неймовірний вигляд.

Сальма Гаєк

Сальма Гаєк

Сальма Гаєк

Сальма Гаєк

Акторка ритмічно та спокусливо танцювала перед камерою, демонструючи гарну фігуру і звабливі пишні форми.

«Моя обкладинка @sportsillustrated.mexico вийшла в Мексиці зі спеціальним випуском», — підписала відеоролик Сальма.

Нагадаємо, Сальма Гаєк в оксамитовій сукні і з чоловіком-мільярдером прийшла на показ Balenciaga.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie