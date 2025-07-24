Гаряча штучка: 58-річна Сальма Гаєк у білому бікіні спокусливо станцювала на камеру

Сальма Гаєк

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Сальма Гаєк опублікувала в Instagram гаряче відео зі знімань для журналу Sports Illustrated Mexico. У кадрі акторка постала у сексуальному образі на балконі з виглядом на пальми.

Сальма Гаєк

Сальма Гаєк

На кінозірці було біле бікіні із зав’язками на плавках, яке вона доповнила золотим ланцюжком. Гаєк мала просто неймовірний вигляд.

Сальма Гаєк

Сальма Гаєк

Акторка ритмічно та спокусливо танцювала перед камерою, демонструючи гарну фігуру і звабливі пишні форми.

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«Моя обкладинка @sportsillustrated.mexico вийшла в Мексиці зі спеціальним випуском», — підписала відеоролик Сальма.

Нагадаємо, Сальма Гаєк в оксамитовій сукні і з чоловіком-мільярдером прийшла на показ Balenciaga.