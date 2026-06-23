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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
248
Час на прочитання
1 хв

Гарна пара: Бенедикт Камбербетч з’явився на публіці з дружиною

Знаменита пара позувала для фото в обіймах.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Бенедикт Камбербетч і Софі Хантер

Бенедикт Камбербетч і Софі Хантер / © Getty Images

Британська зірка Бенедикт Камбербетч разом із дружиною Софі Хантер відвідали світову прем’єру фільму How To Live On Earth («Як жити на Землі»), яка відбулася в Odeon Luxe Leicester в Лондоні.

Пара разом позувала в обіймах перед фотографами. Бенедикт обрав костюм оливкового відтінку, сорочку і коричневі лофери. А ось Софі вирішила вразити публіку чорною креативною сукнею зі стрічками, яка робили образ цікавим, ефектним і оригінальним.

Бенедикт Камбербетч і Софі Хантер / © Getty Images

Бенедикт Камбербетч і Софі Хантер / © Getty Images

Акторка доповнила лук окулярами, гламурними туфлями і шкіряною сумкою.

Ця їхня поява на публіці відбулася після того, як актор потрапив у конфлікт, який у Мережі охрестили «найввічливішою сваркою в історії». Усе сталося на велосипедній доріжці через те, що Бенедикт проїхав на червоне світло.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
248
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