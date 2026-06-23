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- Шоу-бізнес
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Гарна пара: Бенедикт Камбербетч з’явився на публіці з дружиною
Знаменита пара позувала для фото в обіймах.
Британська зірка Бенедикт Камбербетч разом із дружиною Софі Хантер відвідали світову прем’єру фільму How To Live On Earth («Як жити на Землі»), яка відбулася в Odeon Luxe Leicester в Лондоні.
Пара разом позувала в обіймах перед фотографами. Бенедикт обрав костюм оливкового відтінку, сорочку і коричневі лофери. А ось Софі вирішила вразити публіку чорною креативною сукнею зі стрічками, яка робили образ цікавим, ефектним і оригінальним.
Акторка доповнила лук окулярами, гламурними туфлями і шкіряною сумкою.
Ця їхня поява на публіці відбулася після того, як актор потрапив у конфлікт, який у Мережі охрестили «найввічливішою сваркою в історії». Усе сталося на велосипедній доріжці через те, що Бенедикт проїхав на червоне світло.