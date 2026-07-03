Гарна пара: Джейсон Стейтем з’явився з Розі Гантінгтон-Вайтлі на світському заході

Розі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стейтем / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

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39-річна британська супермодель та колишня «ангел» Victoria’s Secret — Розі Гантінгтон-Вайтлі — нещодавно заснувала бренд товарів для дому Mémoire, на честь якого організувала вечірку в центрі Лондона.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Підтримати свою кохану прийшов 58-річний актор Джейсон Стейтем.

Розі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стейтем / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі з’явилася на заході в ефектному топі з оголеною спиною та білих брюках, а Джейсон — у чорному класичному костюмі.

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На деяких фото пара позувала обіймаючись.

Розі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стейтем / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стейтем / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Зазначимо, що Розі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стейтем познайомилися у 2010 році на музичному фестивалі Coachella, і між ними одразу виникла симпатія. Їхні стосунки стрімко розвивалися, незважаючи на 20-річну різницю у віці. У січні 2016 року пара оголосила про свої заручини — актор подарував моделі каблучку з діамантом у 5 каратів. Весілля довелося відкласти, оскільки Розі завагітніла. Досі пара так і не узаконила офіційно свої стосунки. Зараз вони виховують двох дітей — сина та доньку.

Нагадаємо, що раніше засмагла Розі Гантінгтон-Вайтлі позувала в ефектних купальниках.

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