Гарні і стильні: Катерина Осадча та Юрій Горбунов на прем’єрі українського фільму
Подружжя відвідало прем’єрний показ стрічки «Каховський об’єкт».
Катерина Осадча та Юрій Горбунов відвідали прем’єру антирадянського екшена «Каховський об’єкт», яка відбулася в Українському домі.
Гості івенту занурилися в містичну атмосферу секретного радянського бункеру, де відбуваються події стрічки. Поміж гостями ходили радянські зомбі зі стрічки, які фотографувалися з усіма охочими та налаштовували присутніх на перегляд екшена.
Кульмінацією вечора став виступ українського рокгурту KARNA, які створили саундтрек до фільму.
Фільм презентувала творча команда: Марина Кошкіна, Володимир Ращук, Ірина Кудашова, Олександр Яцентюк, Михайло Дзюба, Дмитро Павко та інші.
Після завершення перегляду на сцену вийшла команда фільму: продюсерка Ірина Костюк, сценарист Ярослав Войцешек, режисер Олексій Тараненко, виконавча продюсерка Олександра Лозинська, оператор-постановник В’ячеслав Раковський, актори та акторки Марина Кошкіна, Ірина Кудашова, Володимир Ращук, Олександр Яцентюк, Михайло Дзюба, Дмитро Павко, Євгенія Непиталюк, Андрій Жила, Андрій Подлєсний, Олександра Панкова та інші.
Особливими гостями заходу були військові 39-ої Окремої Бригади Берегової Оборони, 30-го корпусу морської піхоти ВМС ЗСУ, які зняли дроном кадри зруйнованої Каховської ГЕС, що використані у стрічці.
У фільмі також прозвучав спеціальний написаний саундтрек — «Бийся, Пташко» у виконанні співачок Злати Огневич і Anira та репера Гоні, який став переосмисленням відомої пісні «Пташка», яка була офіційним саундтреком до фільму «Конотопська відьма».
Про фільм:
Події стрічки відбуваються після підриву Каховської дамби російською армією. За сюжетом загін українських військових потрапляє до таємного радянського бункера, який виявили на дні зруйнованого водосховища. Там під час холодної війни срср проводив досліди на людях. Наслідки цих дослідів досі знаходяться у бункері у вигляді напівживих трупів солдатів армії срср. Щоб вижити і врятувати країну від загрози з бункеру, українським військовим потрібно перемогти радянських зомбі.
Прокат стрічки у кінотеатрах триває.