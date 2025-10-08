Гарні і стильні: Катерина Осадча та Юрій Горбунов на прем’єрі українського фільму

Катерина Осадча та Юрій Горбунов

Катерина Осадча та Юрій Горбунов відвідали прем’єру антирадянського екшена «Каховський об’єкт», яка відбулася в Українському домі.

Катерина Осадча і Юрій Горбунов/Фото Віталій Чимаченко

Гості івенту занурилися в містичну атмосферу секретного радянського бункеру, де відбуваються події стрічки. Поміж гостями ходили радянські зомбі зі стрічки, які фотографувалися з усіма охочими та налаштовували присутніх на перегляд екшена.

Зомбі/ Фото Сергій Сівяков

Кульмінацією вечора став виступ українського рокгурту KARNA, які створили саундтрек до фільму.

Виступ гурту KARNA/ Фото Сергій Сівяков

Гурт KARNA, Дмитро Майстренко/ Фото Сергій Сівяков

Фільм презентувала творча команда: Марина Кошкіна, Володимир Ращук, Ірина Кудашова, Олександр Яцентюк, Михайло Дзюба, Дмитро Павко та інші.

Марина Кошкіна та Володимир Ращук/Фото Віталій Чимаченко

Дмитро Павко та Ірина Кудашова/ Фото Сергій Сівяков

Дмитро Павко, Ярослав Войцешек, Олександр Яцентюк, Марина Кошкіна, Михайло Дзюба, Володимир Ращук/ Фото Віталій Чимаченко

Ірина Костюк і Андрій Кокотюха/Фото Сергій Сівяков

Олександр Яцентюк та Олексій Тараненко з дружинами/Фото Сергій Сівяков

Андрій Жила/Фото Сергій Сівяков

Після завершення перегляду на сцену вийшла команда фільму: продюсерка Ірина Костюк, сценарист Ярослав Войцешек, режисер Олексій Тараненко, виконавча продюсерка Олександра Лозинська, оператор-постановник В’ячеслав Раковський, актори та акторки Марина Кошкіна, Ірина Кудашова, Володимир Ращук, Олександр Яцентюк, Михайло Дзюба, Дмитро Павко, Євгенія Непиталюк, Андрій Жила, Андрій Подлєсний, Олександра Панкова та інші.

Творча команда/Фото Сергій Сівяков

Особливими гостями заходу були військові 39-ої Окремої Бригади Берегової Оборони, 30-го корпусу морської піхоти ВМС ЗСУ, які зняли дроном кадри зруйнованої Каховської ГЕС, що використані у стрічці.

У фільмі також прозвучав спеціальний написаний саундтрек — «Бийся, Пташко» у виконанні співачок Злати Огневич і Anira та репера Гоні, який став переосмисленням відомої пісні «Пташка», яка була офіційним саундтреком до фільму «Конотопська відьма».

Іван Бліндар, Михайло Дзюба, Дар’я Творонович, Олеся Надєєва/ Фото Сергій Сівяков

Андрій Колесник зі дружиною, Олексій Гончаренко/ Фото Сергій Сівяков

Михайло Дзюба та Олеся Надєєва/Фото Сергій Сівяков

Аркадій Непиталюк і Євгенія Непиталюк/ Фото Сергій Сівяков

Олесій Єсаков/ Фото Сергій Сівяков

Про фільм:

Події стрічки відбуваються після підриву Каховської дамби російською армією. За сюжетом загін українських військових потрапляє до таємного радянського бункера, який виявили на дні зруйнованого водосховища. Там під час холодної війни срср проводив досліди на людях. Наслідки цих дослідів досі знаходяться у бункері у вигляді напівживих трупів солдатів армії срср. Щоб вижити і врятувати країну від загрози з бункеру, українським військовим потрібно перемогти радянських зомбі.

Прокат стрічки у кінотеатрах триває.