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Гарні та усміхнені: Олександр Педан із донькою і сином прийшов на прем’єру анімаційного фільму «Поганці 2»
Український ведучий зі своїми дітьми перший подивився комедійний сиквел про команду тварин-злодіїв.
У Києві, у кінотеатрі «Оскар», відбувся прем’єрний показ анімаційного фільму «Поганці 2». Захід відвідав ведучий і капітан шоу «Я люблю Україну» Олександр Педан, який озвучив одного з героїв мультфільму — підступного професора Мармелада.
На івент Олександр прийшов разом зі своїми дітьми — 20-річною донькою Валерією і 8-річним сином Марком.
На прем’єрі також побувала телеведуча, продюсерка і засновниця «Дикого театру» — Ярослава Кравченко. Вона вперше спробувала себе у дубляжі, подарувавши свій голос яскравій Свинтії.
Захід відвідали також актори — Іван Бліндар, Влада Дедкова, Олена Олар, актор театру, кіно і дубляжу, шоумен, композитор, поет Михайло Кришталь та акторка кіно і дубляжу Ілона Бойко.
Про мультфільм:
«Поганці 2» (The Bad Guys 2) є продовженням популярної анімаційної комедії «Поганці» від DreamWorks Animation, заснованої на серії книжок Аарона Блейбі. Режисером виступив П’єр Періфел.
Після подій першого фільму команда «поганців» стала на стежку добра, вона намагається знайти довіру і визнання у своєму новоспеченому житті «Добряців», коли їх витягують з відставки і змушують виконати «останню роботу» загін злочинців «Лихиці», що складається виключно з жінок, які є фанатами їхніх попередніх подвигів.
«Поганці 2» вже в українському прокаті.