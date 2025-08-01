Гарні та усміхнені: Олександр Педан із донькою і сином прийшов на прем’єру анімаційного фільму «Поганці 2»

Олександр Педан із сином і доньою/Фото David Neparidze

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У Києві, у кінотеатрі «Оскар», відбувся прем’єрний показ анімаційного фільму «Поганці 2». Захід відвідав ведучий і капітан шоу «Я люблю Україну» Олександр Педан, який озвучив одного з героїв мультфільму — підступного професора Мармелада.

Олександр Педан/Фото David Neparidze

На івент Олександр прийшов разом зі своїми дітьми — 20-річною донькою Валерією і 8-річним сином Марком.

Олександр Педан із сином і доньою/Фото David Neparidze

На прем’єрі також побувала телеведуча, продюсерка і засновниця «Дикого театру» — Ярослава Кравченко. Вона вперше спробувала себе у дубляжі, подарувавши свій голос яскравій Свинтії.

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Олександр Педан і Ярослава Кравченко/Фото David Neparidze

Захід відвідали також актори — Іван Бліндар, Влада Дедкова, Олена Олар, актор театру, кіно і дубляжу, шоумен, композитор, поет Михайло Кришталь та акторка кіно і дубляжу Ілона Бойко.

Іван Бліндар/Фото David Neparidze

Влада Дедкова/Фото David Neparidze

Олена Олар/Фото David Neparidze

Ілона Бойко і Михайло Кришталь/Фото David Neparidze

Про мультфільм:

«Поганці 2» (The Bad Guys 2) є продовженням популярної анімаційної комедії «Поганці» від DreamWorks Animation, заснованої на серії книжок Аарона Блейбі. Режисером виступив П’єр Періфел.

Після подій першого фільму команда «поганців» стала на стежку добра, вона намагається знайти довіру і визнання у своєму новоспеченому житті «Добряців», коли їх витягують з відставки і змушують виконати «останню роботу» загін злочинців «Лихиці», що складається виключно з жінок, які є фанатами їхніх попередніх подвигів.

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«Поганці 2» вже в українському прокаті.