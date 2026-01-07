ТСН у соціальних мережах

Гарні й усміхнені: Павло Зібров з донькою-красунею з’явився на прем’єрі української комедії

Народний артист України з донькою побував на прем’єрі фільму «Випробувальний термін».

Аліна Онопа
Павло Зібров із донькою

Павло Зібров з донькою

Павло Зібров відвідав у Києві допрем’єрний показ української романтичної комедії «Випробувальний термін», у якій з’явився в ролі камео. На захід він прийшов разом зі своєю донькою-красунею Діаною Зібровою.

Павло Зібров

Павло Зібров

Зірковий тато і його донька мали гарний стильний вигляд. Павло Миколайович був одягнений у чорне хутряне пальто, світло-сірий светр із кольоровим принтом і чорні штани.

Діана обрала для своєї появи лук у бежевих тонах: светр із грайливим пір’ям на манжетах і штани вільного крою. Аутфіт дівчина доповнила срібною сумкою. Вона зробила гарну зачіску з локонами і вечірній макіяж.

Павло Зібров з донькою Діаною

Павло Зібров з донькою Діаною

Нагадаємо, фільм «Випробувальний термін» від 8 січня — в українському прокаті.

