"Хай буде мир": Анна Добриднєва презентувала пісню, яку написала разом із юною поетесою з Херсона

Кожне прослуховування треку - допомога творчим дітям України.
Анна Добриднєва випустила зворушливу пісню "Хай буде мир". Текст композиції співачка написала разом із юною поетесою з Херсона - Валентиною Нетребич.
"Це пісня завершує мої концерти. Вона дуже надихає, підсилює надію і віру, ніби переносить нас в перші хвилини Перемоги! Я хочу "проживати" це щоразу на своїх концертах разом з глядачами. Свої авторські права я повністю передала БФ "Мрійників України" і всі роялті, які будуть зібрані, підуть на допомогу і підтримку творчих дітей України. Тож слухайте, діліться і підтримуйте творче майбутнє України”, - сказала Анна.
Нагадаємо, Добриднєва з початку війни виступає з благодійними концертами Україною.
Анна з артистами об’єдналася у творчу команду "Команда А", щоб влаштовувати благодійні концерти на підтримку ВПО, медиків, дітей, військових і всіх мирних жителів України.
Вони дали вже понад 50 благодійних концертів. Тисячі кілометрів, щоб обійняти і підтримати кожного. Львівська, Житомирська, Хмельницька, Чернігівська, Волинська, Івано-Франківська, Київська, Закарпатська, Чернівецька, Черкаська, Дніпропетровська область. А в День Конституції артисти виступили для військових на першій позиції біля самого кордону.
Повністю всі кошти, які вдається зібрати у скриньку, перераховуються на допомогу нашим воїнам. Наразі вони зібрали вже майже 2 500 000 гривень. З цих коштів, на основі звітів, на передову та у військові частини доставлено: 11 автомобілів, 2 дрони, 2 тепловізори, 20 броників, військова амуніція, багато продуктів та засобів гігієни, плюс фінансова допомога окремим бригадам
Нині Добриднєва перебуває у черговому благодійному турі "Дорога до перемоги". Графік цього та інших турів і окремих виступів можна знайти в соціальних мережах артистки.
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