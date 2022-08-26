"Хай іде корабль, Крим залишим з нами": українська артистка написала саундтрек до "бавовни"

Діана Глостер у день свого народження презентувала новий провокаційний та іронічний трек "Лічилочка". Цією піснею співачка хоче об'єднати усю країну, бо через саркастичний та зухвалий текст сингл стане ідеальним саундтреком до "бавовни", яка зараз лунає на усіх окупованих українських територіях.

Діана народилася у Криму, а дитинство провела у Луганську, тому ця пісня – це більше, ніж просто творчість, це – крик душі.

Діана Глостер/Пресслужба

"Ця пісня - крик душі кожного українця, який втомився вже від цієї несправедливості, ненависті та жорстокості "руського міра". Я сподіваюсь, що "Лічилочка" буде підіймати бойовий дух і об'єднувати всю країну від сходу до заходу, від Полісся до Криму. Адже "мине війна, і пролуна ПЕРЕМОГА!", – поділилася співачка.

Пісня видалася настільки прямолінійною та жорсткою, що Instagram видалив усі сніпети треку, а TikTok видалив акаунт артистки, який пізніше вдалося відновити. Попередні твори Діани відзначаються ліричною глибиною текстів та мелодійністю звучання акордів, але "Лічилочка" - це новий та неочікуваний крок на творчому шляху артистки.

Діана Глостер/Пресслужба

Паралельно з новим треком на YouTube каналі Діани вийшло лірик-відео до "Лічилочки", у якому зібрані ролики, які знімають та викладають у Мережу військові. Навіть паралельно з важкими боями наші хлопці та дівчата із ЗСУ не втрачають оптимізму та наснаги і знімають відео, як вони танцюють та розважаються.

"Я присвятила цю пісню нашим відважним захисникам і захисницям ЗСУ, які кожну мить цієї жорстокої війни боронять нашу землю і дають нам можливість продовжувати життя та працювати на своїх фронтах", – додала Діана.

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