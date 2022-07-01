"Хай всі діти повернуться додому якомога скоріше!": Надя Дорофєєва зустрілася у Бухаресті з маленькими українцями

Співачка показала зворушливе відео із зустрічі з дітьми з України.

Надя Дорофєєва під час свого візиту до Румунії зустрілася з українськими дітьми, які змушені були залишити свої домівки через війну. Дітлахи дуже тепло і з радістю зустріли співачку. Вони її обіймали, ділилися враженнями і показували свої малюнки.

В Instagram артистка показала зворушливе відео.

"Це діти, яких війна змусила покинути рідні домівки, близьких, друзів… Щоб підтримати їх, наші волонтери створили у Бухаресті незвичайне місце – школу для малечі від 6 до 10 років, де вони спілкуються, пізнають цікаве та, звісно, граються. Сьогодні ми з @gorovaya_irina прийшли до них у гості.

Ох, це була дуже зворушлива зустріч, коли на тебе дивляться оченята 120 малюків, кожен хоче обійнятися, поділитися важливим: у когось випав зуб, хтось сильно хоче додому, а одна дівчинка з Ірпеня просто подивилась на мене таким сумним поглядом….

Хай всі українські діти будуть щасливі та повернуться додому якомога скоріше!" – поділилася Надя.

Нагадаємо, Дорофєєва поділилася порадами психотерапевта, як пережити втрату та впоратися з провиною вцілілого.

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