Шоу-бізнес
Гайді Клум підкреслила гарні форми фісташковою сукнею-русалкою з лелітками

Німецька супермодель продемонструвала новий гламурний лук на Лазуровому узбережжі.

Гайді Клум

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум потрапила під приціл папараці в готелі Martinez під час 79-го щорічного Каннського кінофестивалю.

Супермодель йшла на знімання проморолика одного з проєктів. На ній була гламурна сукня фісташкового кольору, розшита лелітками, які сяяли від променів сонця. Вбрання фасону «русалка» було без бретельок, мало пікантне декольте, шлейф і чудово підкреслило її гарні форми.

Клум зробила укладання з м’якими локонами, наділа на обличчя сонцезахисні окуляри в зеленій оправі та взула зелені мюлі кольору металік на шпильках. На руках у неї були каблучки з діамантами.

На своїй сторінці в Instagram Гайді показала, який вигляд у цьому вбранні вона мала ззаду.

