- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 114
- Час на прочитання
- 1 хв
Гайді Клум підкреслила гарні форми фісташковою сукнею-русалкою з лелітками
Німецька супермодель продемонструвала новий гламурний лук на Лазуровому узбережжі.
Гайді Клум потрапила під приціл папараці в готелі Martinez під час 79-го щорічного Каннського кінофестивалю.
Супермодель йшла на знімання проморолика одного з проєктів. На ній була гламурна сукня фісташкового кольору, розшита лелітками, які сяяли від променів сонця. Вбрання фасону «русалка» було без бретельок, мало пікантне декольте, шлейф і чудово підкреслило її гарні форми.
Клум зробила укладання з м’якими локонами, наділа на обличчя сонцезахисні окуляри в зеленій оправі та взула зелені мюлі кольору металік на шпильках. На руках у неї були каблучки з діамантами.
На своїй сторінці в Instagram Гайді показала, який вигляд у цьому вбранні вона мала ззаду.