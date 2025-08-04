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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
268
Час на прочитання
2 хв

Гайді Клум показала, як провела з чоловіком 6-ту річницю їхнього весілля

Зіркове подружжя відсвяткувало свято у улюбленому місці.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Гайді Клум і Том Каулітц

Гайді Клум і Том Каулітц / © Instagram Гайді Клум

Німецька модель і суддя шоу America’s Got Talent — Гайді Клум — 3 серпня 2019 року вийшла заміж за музиканта Тома Каулітца, який на 17 років молодший за неї, на пишній весільній церемонії на острові Капрі, в Італії. Урочистість відбулася на розкішній яхті Christina O, тієї самої, де колись свою весільну вечірку святкували княгиня Грейс Келлі та князь Реньє III. Провів церемонію брат-близнюк Тома — Білл Каулітц.

Гайді Клум та Том Каулітц у день свого весілля / © Instagram Гайді Клум

Гайді Клум та Том Каулітц у день свого весілля / © Instagram Гайді Клум

Шосту річницю свого шлюбу подружжя провело так, як вони зазвичай любить проводити час разом — на пляжі або біля басейну.

Гайді Клум і Том Каулітц / © Instagram Гайді Клум

Гайді Клум і Том Каулітц / © Instagram Гайді Клум

На фото Гайді та Том знято під час поцілунку. Вони перебуває у воді у басейні, а в одній руці модель тримає келих із шампанським.

«6 років шлюбу сьогодні. Я люблю тебе, мій Томе», — написала Клум під фото.

Зазначимо, Гайді Клум — багатодітна мама, вона виховує чотирьох дітей — двох доньок та двох синів. Усі діти народилися у шлюбі зірки зі співаком Сілом. Хоча для старшої доньки Лені він і не є біологічним батьком, проте Гайді почала зустрічатися з артистом, вже будучи вагітною від бізнесмена Флавіо Бріаторе. Спільних дітей у Клум і Каулітца немає, проте він чудово ладнає з дітьми дружини.

Раніше, нагадаємо, супермодель Гайді Клум поділилася фото з дорослими синами.

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Credits

Гайді Клум / © Credits

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

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