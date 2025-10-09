ТСН у соціальних мережах

Гайді Клум привітала молодшу доньку з 16-річчям і показала їхні спільні фото

Супермодель - багатодітна мама, яка виховує чотирьох дітей.

Юлія Кудринська
Гайді Клум

Гайді Клум / © Associated Press

52-річна німецька супермодель і суддя шоу America’s Got Talent — Гайді Клум — виховує чотирьох дітей: двох доньок і двох синів. Усі діти народилися у шлюбі зірки зі співаком Сілом. Хоч для найстаршої доньки Лені він і не є біологічному батьком, проте Гайді почала зустрічатися з артистом, уже будучи вагітною від бізнесмена Флавіо Бріаторе.

Гайді Клум із дітьми, архівне фото / © Instagram Гайді Клум

Гайді Клум із дітьми, архівне фото / © Instagram Гайді Клум

Сьогодні, 9 жовтня, її молодшій доньці Лу виповнюється 16 років, у своєму Instagram Гайді публічно привітала дівчинку і показала їхні спільні архівні фото. На багатьох з них Лу ще зовсім маленька.

Гайді Клум із донькою Лу, архівне фото / © Instagram Гайді Клум

Гайді Клум із донькою Лу, архівне фото / © Instagram Гайді Клум

Гайді Клум із донькою Лу, архівне фото / © Instagram Гайді Клум

Гайді Клум із донькою Лу, архівне фото / © Instagram Гайді Клум

Гайді Клум із донькою Лу, архівне фото / © Instagram Гайді Клум

Гайді Клум із донькою Лу, архівне фото / © Instagram Гайді Клум

Дочка Гайді Клум — Лу, архівне фото / © Instagram Гайді Клум

Дочка Гайді Клум — Лу, архівне фото / © Instagram Гайді Клум

А зараз вона має такий вигляд.

Дочка Гайді Клум — Лу / © Instagram Гайді Клум

Дочка Гайді Клум — Лу / © Instagram Гайді Клум

Нагадаємо, старша донька Гайді — 21-річна Лені — і син Генрі пішли по стопах мами та стали моделями. Нещодавно хлопець дебютував на подіумі в Парижі. Він узяв участь у показі кутюрної колекції Lena Erziak весна-літо 2025. А Лені разом із мамою нещодавно знімалися в промокампанії бренду спідньої білизни.

Гайді Клум у розкішних вечірніх сукнях (34 фото)

