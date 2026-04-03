Гайді Клум прийшла на прем’єру фільму "Любить не любить" з 20-річним сином
Мама та син з’явилися на публіці разом, і цей вихід привернув увагу, адже її 20-річний хлопець теж обрав кар’єру у світі шоубізнесу.
Модель та телеведуча Гайді Клум відвідала прем’єру фільму «Любить не любить» у Нью-Йорку. Прийшла на захід зірка у компанії свого 20-річного сина Генрі, який теж розпочав кар’єру моделі.
Мама і син обрали образи у контрастних відтінках, адже Клум одягла сукню-жакет до підлоги молочного відтінку, а Генрі обрав чорний костюм та чорну сорочку.
Сукня Гайді була попри класичний крій доволі цікавою, адже насправді мала лише один рукав та високий розріз на спідниці. Доповнила модель цей лук сріблястими гостроносими туфлями, яскравим макіяжем і коштовностями.
Також з Гайді позували для фото журналістка Ніна Гарсія, стиліст Ло Роуч, та дизайнер Крістіан Сіріано.
Ло Роуч на презентації був не випадково, адже він того вечора відповідав за стиль головної зірки прем’єри — акторики Зендеї, яка вийшла на фотокол у чорно-синій сукні від Schiaparelli з пір’ям.