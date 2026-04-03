Гайді Клум прийшла на прем’єру фільму "Любить не любить" з 20-річним сином

Гайді Клум та її син Генрі / © Associated Press

Модель та телеведуча Гайді Клум відвідала прем’єру фільму «Любить не любить» у Нью-Йорку. Прийшла на захід зірка у компанії свого 20-річного сина Генрі, який теж розпочав кар’єру моделі.

Мама і син обрали образи у контрастних відтінках, адже Клум одягла сукню-жакет до підлоги молочного відтінку, а Генрі обрав чорний костюм та чорну сорочку.

Сукня Гайді була попри класичний крій доволі цікавою, адже насправді мала лише один рукав та високий розріз на спідниці. Доповнила модель цей лук сріблястими гостроносими туфлями, яскравим макіяжем і коштовностями.

Гайді Клум / © Associated Press

Також з Гайді позували для фото журналістка Ніна Гарсія, стиліст Ло Роуч, та дизайнер Крістіан Сіріано.

Ніна Гарсія, стиліст Ло Роуч, модель Гайді Клум та дизайнер Крістіан Сіріано / © Associated Press

Ло Роуч на презентації був не випадково, адже він того вечора відповідав за стиль головної зірки прем’єри — акторики Зендеї, яка вийшла на фотокол у чорно-синій сукні від Schiaparelli з пір’ям.

Зендея у образі Schiaparelli і прикрасах Tiffany & Co. / © Associated Press