Гайді Клум розчулила шанувальників відео зі своїм собакою в сумці Gucci

Гайді Клум / © Associated Press

Нещодавно в сім’ї 52-річної німецької супермоделі та судді шоу America’s Got Talent — Гайді Клум — з’явився новий улюбленець — маленька пухнаста біла собачка, яка отримала кличку Фріц. Її модель взяла з притулку і тепер часто бере з собою на знімання.

У своєму Instagram Гайді поділилася відео, яке зняла якраз дорогою на якесь шоу. Звісно, Фріц був із нею — він супроводжував свою господарку, сидячи в сумці Gucci. До речі, у цуценяти і повідець з нашийником від цього відомого італійського бренду.

Судячи з усього, ми тепер часто бачитимемо Фріца в соцмережах Клум. «Прихистила цю 6-місячну пухнасту грудочку. Цього тижня поруч з нашою кіностудією працював тимчасовий притулок для собак, де містилося понад 50 тварин. Протягом дня більшість собак знайшли собі домівку, але ця маленька, пошарпана пухнаста грудочка все ще залишалася у своїй клітці. Мені довелося трохи вмовляти чоловіка, тому що я знаю, що він має рацію… Але я не могла залишити його», — розповіла супермодель у своєму Instagram.

Раніше, нагадаємо, Гайді Клум прогулялася Нью-Йорком у чорному міні і з собакою на руках.