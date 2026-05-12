Гайді Клум сфотографували у луках, які пасуватимуть всім незалежно від віку і фігури
Суперзірка продемонструвала кежуал образи, які легко може повторити кожна жінка.
Німецька супермодель Гайді Клум вже прибула до Франції, щоб відвідати легендарний Каннський кінофестиваль. Зірка з’явиться на червоній доріжці і продемонструє красиві образи у вечірніх сукнях, але перед тим кілька разів її помітили папараці у дуже простих і повсякденних луках, які чудово підійдуть будь-якій іншій жінці.
Гайді помітили, коли вона йшла на вечерю для журі, що відбулася в готелі Martinez перед початком кінофестивалю. Модель одягла легку чорну сорочку, класичний жакет та прямі зручні джинси.
Також її образ доповнили зручні лофери від Christian Louboutin, сумка Chanel з деніму та окуляри. На руках Гайді несла свого песика Фріца, який у неї зовсім нещодавно, але вона обожнює тваринку і скрізь з собою бере, а також часто публікує його фото і відео у соцмережах.
Другий стильний лук, який модель продемонструвала був білосніжним. У топі, костюмі з жакетом і штанами, а також пальті її помітили у аеропорті. Також на Гайді були кросівки від Saint Laurent, окуляри від Balmain, а песика вона вела на коричневому повідку від Gucci.
Однак занепокоїло те, що модель опублікувала у Instagram фото і відео з бинтами на нозі.
Поява зірки у Каннах відбулася після тріумфу на Met Gala, коли весь світ говорив про її костюм з латексу, що покривав кошен сантиметр тіла.