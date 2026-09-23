Гайді Клум спричинила фурор на Міланському тижні моди в чорній прозорій сукні

Гайді Клум / © Getty Images

Реклама

53-річна Гайді Клум була заскочена фотографами після прибуття на захід Vogue World: Milano, що відбувся 22 вересня у знаменитій галереї Віктора Еммануїла II. Це масштабне фешншоу, присвячене історії італійської моди, яке проходить у межах Тижня моди в Мілані.

Знаменитість мала досить провокаційний вигляд, одягнена в чорну мереживну «голу» сукню, яка ідеально сидить на її фігурі і взута в шкіряні мюлі на високих шпильках.

Реклама

Гайді Клум / © Getty Images

Клум підібрала до вбрання чорний клатч, який тримала в руках, а також чорні сонцезахисні окуляри. Довге біляве волосся моделі було розпущене і укладене недбалими хвилями, а на обличчі був нюдовий макіяж. Світлий манікюр та кілька каблучок на пальцях завершували образ Клум.

Реклама

До Мілана також приїхала 56-річна супермодель Наомі Кемпбелл. Вона здивувала публіку своїм новим образом, представши в кадрі в чорному спідничному костюмі та з новою несподіваною зачіскою.

Новини партнерів

Новини партнерів