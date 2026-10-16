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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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Гайді Клум у мереживній корсетній сукні знову підкорила червону доріжку InStyle Imagemaker Awards 2026

Німецька супермодель привернула увагу на світському заході завдяки оригінальному вбранню.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Гайді Клум

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум вдруге поспіль відвідала церемонію вручення премії InStyle Imagemaker Awards і якщо минулого року супермодель з’явилася на заході в маленькій чорній сукні на блискавці, а цього разу вразила всіх креативним вибором.

53-річна зірка обрала нюдову корсетну сукню з мереживними деталями від бренду Dreaming Eli. Образ вона доповнила лаконічним діамантовим кольє та кількома каблучками.

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

У сукні зірки був оригінальний дизйн, адже її прикрашав корсет, шнурування, багато асиметричних деталей, драпування і різні поєднання тканин.

Церемонія Imagemaker Awards відзначає впливових стилістів, візажистів, перукарів та інших новаторів у кіно, на телебаченні, у музиці, спорті й культурі. Гайді завітала на захід, щоб вручити свому другові та співведучому шоу Project Runway Лоу Роучу особливу нагороду — «Стилістк року в жіночій моді».

Гайді Клум і лоу Роуч / © Associated Press

Гайді Клум і лоу Роуч / © Associated Press

Серед інших зіркових гостей події були колишня «Міс світу» Пріянка Чопра, а також Charli XCX, Елізабет Дебікі та Джої Кінг.

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