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- Шоу-бізнес
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Гайді Клум у мереживній корсетній сукні знову підкорила червону доріжку InStyle Imagemaker Awards 2026
Німецька супермодель привернула увагу на світському заході завдяки оригінальному вбранню.
Гайді Клум вдруге поспіль відвідала церемонію вручення премії InStyle Imagemaker Awards і якщо минулого року супермодель з’явилася на заході в маленькій чорній сукні на блискавці, а цього разу вразила всіх креативним вибором.
53-річна зірка обрала нюдову корсетну сукню з мереживними деталями від бренду Dreaming Eli. Образ вона доповнила лаконічним діамантовим кольє та кількома каблучками.
У сукні зірки був оригінальний дизйн, адже її прикрашав корсет, шнурування, багато асиметричних деталей, драпування і різні поєднання тканин.
Церемонія Imagemaker Awards відзначає впливових стилістів, візажистів, перукарів та інших новаторів у кіно, на телебаченні, у музиці, спорті й культурі. Гайді завітала на захід, щоб вручити свому другові та співведучому шоу Project Runway Лоу Роучу особливу нагороду — «Стилістк року в жіночій моді».
Серед інших зіркових гостей події були колишня «Міс світу» Пріянка Чопра, а також Charli XCX, Елізабет Дебікі та Джої Кінг.