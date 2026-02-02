- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 169
- Час на прочитання
- 1 хв
Гайді Клум у незвичній сукні з обрисами грудей і сідниць вийшла на червону доріжку: образ став сенсацією
У Каліфорнії відбулась 68-ма церемонія вручення премії «Греммі», тому увага світу знову була у ці вихідні прикута до червоної доріжки та образів знаменитостей, які на неї вийшли.
Цього року найгучніше музична подія світу була знову у центрі уваги, але обговорюють усі не нагороди артистів, а образи, адже мода знову стала ключовою на цьому заході. Попартисти та інші знаменитості, які були серед гостей церемонії, намагались максимально привернути увагу і потрапити у заголовки.
Традиційно змогла вразити супермодель та телеведуча Гайді Клум — вона шокувала креативною сукнею Marina Hoermanseder нюдового кольору, яка була як друга шкіра. Сукня виготовлена з лакованої шкіри та застібалася збоку пряжками, що надавало їй дуже незвичайного вигляду — вона була як зліпок її тіла.
У вбрання був нерівний виріз на декольте та подолі — це був такий хід, щоб здавалось, що вбрання — це неначе просто два відірваних шматки тканини. Також на сукні були витиснені силуети фігури — груди і сідниці, що робили Гайді неначе «голою», однак це було зовсім не так, бо сукня була зовсім не прозорою. Саме тому, як не парадоксально, ця сукня моделі була менш відвертою, ніж багато інших вбрань з червоної доріжки церемонії.
Цей образ Гайді обрала, щоб привернути увагу і ця провокація дійсно вдалась, адже на червону доріжку церемонії у Берліні 2025 року вона обрала зовсім інший класичний образ — сукню з великими рожевими квітами.