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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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82
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1 хв

Гайді Клум у помаранчевій сукні від дизайнерки-українки відсвяткувала третю річницю своєї піцерії

Напередодні Гелловіну вона влаштувала ще одну святкову вечірку, але вже у своїй піцерії в Нью-Йорку.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Гайді Клум з донькою

Гайді Клум з донькою / © Getty Images

У Нью-Йорку відбулася вечірка з нагоди третьої річниці піцерії Crazy Pizza, яка належить супермоделі Гайді Клум. На захід зірки прийшли її діти, а також відомі друзі.

53-річна Гайді Клум, яку називають «королевою Гелловіну», напередодні свята прикрасила свою піцерію павутинням, а гостей зустрічала в помаранчевій сукні, відтінок якої нанадував гарбуз. Сукня звірки була від бренуд Lever Couture, що заснований українкою Лесею Верлінг’єрі, а носила її у поєднанні з високими шкіряними чоботами.

Гайді Клум з донькою / © Getty Images

Гайді Клум з донькою / © Getty Images

Модель позувала фотографам разом із 22-річною донькою Лені, батьком якої є бізнесмен Флавіо Бріаторе, а також із синами Йоганом і Генрі від шлюбу зі співаком Сілом. Молодша дитина Клум — донька Лу — на фото не потрапила.

Гайді Клум з донькою і синами / © Getty Images

Гайді Клум з донькою і синами / © Getty Images

На вечірці знаменитості пригощалися піцою, а наприкінці вечора до зали винесли святковий торт.

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