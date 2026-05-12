ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
96
Час на прочитання
1 хв

Гайді Клум у помаранчевій сукні з квіткою на декольте з’явилася на церемонії відкриття Каннського кінофестивалю

52-річна німецька супермодель зачарувала ефектним аутфітом у яскравому вбранні від Zuhair Murad.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Коментарі
Гайді Клум

Гайді Клум / © Associated Press

На Лазуровому узбережжі сьогодні, 12 травня, просто зараз відбувається церемонія відкриття Каннського кінофестивалю — одного з найпрестижніших і найстаріших кінофестивалів у світі. Це важлива подія в кіноіндустрії, де вручають головну нагороду — «Золоту пальмову гілку». Фестиваль триватиме до 23 травня.

На червоній доріжці заходу з’явилася Гайді Клум. Німецька супермодель обрала для свого виходу помаранчеву сукню максі драматичного силуету з плісуванням, глибоким декольте і вузлом на стегнах від бренду Zuhair Murad.

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Ззаду на корсеті була шнурівка і довгий шлейф, а спереду вбрання на ліфі прикрашала велика ніжно-рожева квітка.

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Аутфіт Клум доповнила зачіскою з голлівудськими локонами, макіяжем з акцентом на очах і довгим нюдовим манікюром. Лук вона завершила золотими прикрасами з діамантами.

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Нагадаємо, Гайді Клум продемонструвала два повсякденні образи в Каннах.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
96
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie