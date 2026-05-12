- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 96
- Час на прочитання
- 1 хв
Гайді Клум у помаранчевій сукні з квіткою на декольте з’явилася на церемонії відкриття Каннського кінофестивалю
52-річна німецька супермодель зачарувала ефектним аутфітом у яскравому вбранні від Zuhair Murad.
На Лазуровому узбережжі сьогодні, 12 травня, просто зараз відбувається церемонія відкриття Каннського кінофестивалю — одного з найпрестижніших і найстаріших кінофестивалів у світі. Це важлива подія в кіноіндустрії, де вручають головну нагороду — «Золоту пальмову гілку». Фестиваль триватиме до 23 травня.
На червоній доріжці заходу з’явилася Гайді Клум. Німецька супермодель обрала для свого виходу помаранчеву сукню максі драматичного силуету з плісуванням, глибоким декольте і вузлом на стегнах від бренду Zuhair Murad.
Ззаду на корсеті була шнурівка і довгий шлейф, а спереду вбрання на ліфі прикрашала велика ніжно-рожева квітка.
Аутфіт Клум доповнила зачіскою з голлівудськими локонами, макіяжем з акцентом на очах і довгим нюдовим манікюром. Лук вона завершила золотими прикрасами з діамантами.
Нагадаємо, Гайді Клум продемонструвала два повсякденні образи в Каннах.