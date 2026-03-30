Гайді Клум у пом’ятому тренчі і на високих підборах з’явилася на вулицях Нью-Йорка
52-річна супермодель в образі total black вийшла в світ.
До об’єктивів папараці у районі Сохо, у Нью-Йорку, потрапила Гайді Клум. Супермодель була у чудовому настрої і з усмішкою зустріла фотографів.
На Гайді був чорний фактурний тренч із пом’ятої тканини, що нині вважається трендом, а не ознакою неохайності.
Аутфіт Клум доповнила чорними високими шкіряними чоботами на високих стійких підборах і чорною місткою сумкою. У неї було укладання з локонами, макіяж із бежевою помадою і нюдовий манікюр. На обличчі у моделі були чорні сонцезахисні окуляри, а на руках — золоті каблучки з камінням.
