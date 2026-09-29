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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
133
Час на прочитання
1 хв

Гайді Клум у сяйливій сукні з відвертим декольте і високим розрізом продефілювала на шоу у Парижі

Німецька супермодель продемонструвала ефектний total black образ, який підкреслив її струнку фігуру та довгі ноги.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Гайді Клум

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум стала учасницею показу Le Défilé L’Oréal Paris «Express Your Worth», який відбувся у межах Тижня моди в Парижі. Супермодель впевнено пройшлася подіумом, усміхалася та позувала перед камерами.

Для шоу Гайді обрала гламурну довгу чорну сукню, всипану дрібними кристалами. Вбрання мало довгі рукави, відверте глибоке V-подібне декольте і драпування, яке красиво підкреслило талію і стегна зірки.

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Особливо пікантною деталлю аутфіту Клум став високий асиметричний розріз на спідниці. Під час ходьби він відкривав стрункі ноги Гайді.

Образ супермодель доповнила чорними атласними туфлями-човниками на високих підборах і масивними каблучками. У неї було гарне укладання з локонами і насичений макіяж очей.

Нагадаємо, Гайді Клум у чорній прозорій сукні викликала фурор на Міланському тижні моди.

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