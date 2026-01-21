ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
364
Час на прочитання
1 хв

Гайді Клум вийшла на червону доріжку в абсолютно прозорому вбрання і мала сенсаційний вигляд

Образ зірки був від нью-йоркського бренду Seroya.

Автор публікації
Юлія Каранковська
Гайді Клум

Гайді Клум / © Getty Images

Німецька супермодель Гайді Клум, яка живе і працює в США, відвідала гламурний світський захід у Лос-Анджелесі — презентацію документального фільму про Періс Гілтон. Картина отримала назву Infinite Icon: A Visual Memoir і розповідає про творчий шлях зірки у світі шоу-бізнесу та її особисті драматичні моменти.

Клум обрала для заходу ансамбль у чорному кольору, який складався із абсолютно прозорих блузи та спідниці. Лук вона доповнила клатчем та гостроносими туфлями.

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Прийшла на цю прем’єру, звісно ж, і Періс. Зірка сяяла перед фотографами у рожевій сукні-кейпі зі стразами та у компанії своєї родини — чоловіка з дітьми та батьків.

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

