Гайді Клум вийшла на червону доріжку в абсолютно прозорому вбрання і мала сенсаційний вигляд
Образ зірки був від нью-йоркського бренду Seroya.
Німецька супермодель Гайді Клум, яка живе і працює в США, відвідала гламурний світський захід у Лос-Анджелесі — презентацію документального фільму про Періс Гілтон. Картина отримала назву Infinite Icon: A Visual Memoir і розповідає про творчий шлях зірки у світі шоу-бізнесу та її особисті драматичні моменти.
Клум обрала для заходу ансамбль у чорному кольору, який складався із абсолютно прозорих блузи та спідниці. Лук вона доповнила клатчем та гостроносими туфлями.
Прийшла на цю прем’єру, звісно ж, і Періс. Зірка сяяла перед фотографами у рожевій сукні-кейпі зі стразами та у компанії своєї родини — чоловіка з дітьми та батьків.