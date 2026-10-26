Гайді Клум заінтригувала моторошним костюмом на Геловін: модель показала перші деталі свого образу

Гайді Клум / © Getty Images

Реклама

53-річна німецька супермодель, телеведуча та членкиня журі шоу America’s Got Talent — Хайді Клум— готується здивувати шанувальників черговим незвичайним перевтіленням на Геловін. Супермодель поділилася в Instagram першою підказкою щодо свого костюма для традиційної святкової вечірки, залишивши підписників гадати, який образ вона обрала цього року.

На опублікованому знімку показано крупний план химерної конструкції з різнокольорових елементів із незвичайними текстурами. Деякі деталі нагадують корали, гриби та навіть людські органи. Повністю розкривати образ Клум поки що не стала, запропонувавши шанувальникам самим вгадати, у якому образі вона з’явиться на святі.

Реклама

Гайді Клум показала перші деталі костюма на Геловін / © Instagram Гайді Клум

«Хто я?» — написала модель під фотографією, додавши, що до Геловіну залишився лише тиждень.

Реклама

У коментарях користувачі почали висувати припущення. Серед версій — моторошна істота з фільму «Субстанція», монстри з серіалу «Одні з нас» та фантастичний персонаж з підводною тематикою.

Клум уже попередила, що цього року її костюм буде особливо кривавим.

Зазначимо, супермодель вже давно завоювала репутацію королеви Гелловіну завдяки своїм масштабним перевтіленням. У різні роки вона перетворювалася на величезного черв’яка, павича та інопланетянина з фільму «Інопланетянин». У 2025 році Клум з’явилася на власній вечірці в образі Медузи Горгони із зеленою лускою та зміями замість волосся.

Гайді Клум / © Associated Press

Новини партнерів

Новини партнерів