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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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Гайді Клум заінтригувала моторошним костюмом на Геловін: модель показала перші деталі свого образу

Відома модель по праву вважається королевою Геловіну, адже щороку готує цікавий костюм.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Гайді Клум

Гайді Клум / © Getty Images

53-річна німецька супермодель, телеведуча та членкиня журі шоу America’s Got Talent — Хайді Клум— готується здивувати шанувальників черговим незвичайним перевтіленням на Геловін. Супермодель поділилася в Instagram першою підказкою щодо свого костюма для традиційної святкової вечірки, залишивши підписників гадати, який образ вона обрала цього року.

На опублікованому знімку показано крупний план химерної конструкції з різнокольорових елементів із незвичайними текстурами. Деякі деталі нагадують корали, гриби та навіть людські органи. Повністю розкривати образ Клум поки що не стала, запропонувавши шанувальникам самим вгадати, у якому образі вона з’явиться на святі.

Гайді Клум показала перші деталі костюма на Геловін / © Instagram Гайді Клум

Гайді Клум показала перші деталі костюма на Геловін / © Instagram Гайді Клум

«Хто я?» — написала модель під фотографією, додавши, що до Геловіну залишився лише тиждень.

У коментарях користувачі почали висувати припущення. Серед версій — моторошна істота з фільму «Субстанція», монстри з серіалу «Одні з нас» та фантастичний персонаж з підводною тематикою.

Клум уже попередила, що цього року її костюм буде особливо кривавим.

Зазначимо, супермодель вже давно завоювала репутацію королеви Гелловіну завдяки своїм масштабним перевтіленням. У різні роки вона перетворювалася на величезного черв’яка, павича та інопланетянина з фільму «Інопланетянин». У 2025 році Клум з’явилася на власній вечірці в образі Медузи Горгони із зеленою лускою та зміями замість волосся.

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

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